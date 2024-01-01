Canımın Yaprakları Şarkı Sözleri
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Uğur Arslan
Canımın Yaprakları
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Bir kırlangıç hikayesi bu
Kırlangıçların hikayesi
Hani şu altı ayda bi
Havalarda soğuduğunda
Sıcak ülkelere göçmek zorunda kalanların hikayesi
***
Hani sevmişde kabul görmemiş
Sevildiğini fark edememiş
Ya da sevdiğini bir türlü söyleyememişlerin hikayesi
***
Hikaye bu ya;
Bir gün bir kırlangıç
Gider
***
Ve bir adamın penceresine konar
Gagasıyala tıklatır pencereyi
Ve adam pencereyi acıp sorar
"Ne var?" diye
"Biliyorum" der kırlangıç,
"Sana garip gelecek ama , müsaade edersen eğer
Seninle kalabilirmiyim?"
"Niye ki" der adam
"Uzun zamandır izliyorum seni,
Evine kimse girip çıkmıyor.
Anlaşılan ne eşin, ne dostun, ne de arkdaşın var.
Beni içeri al,
İster bir kafese koy
İster avucuna alıp sev
Ne olur bundan sonra seninle kalayım"
Der kırlangıç.
-
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları
Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor
Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
***
Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez
Atacağım gönlümü ben pencerelerden
Koşar hayaller peşinde beni beklemez
-
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata
Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına
Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim
Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
***
Günahkâr oldum, tövbekâr oldum
Bembeyaz yüreğime intikam koydum
***
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Ben de insanım, bir canım var bir sabrım
Sonunda ben de deli olurum
Günahkâr oldum, tövbekâr…
-
Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
-
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Hayallerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden
Şikayetim var çok üzdünüz beni beni beni beni beni of
Gülmedi hiç yüzüm güldürmedi kader neden neden neden neden
Bilmem
***
Misketlerimi çalmışlar almış kaçmış insafsızlar
Gözyaşlarım çocukluktan miras bana
İnanmışım aldanmışım karanlıktan korkarmışım
Bu korkular çok eskiden kalmış bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Yeter yeter dünya düşman mı bana
Yeter yeter yeter revamı bana
***
Karlar yağar baharda dallarıma
Günüm gecem karıştı gözyaşıma
Şikayetim var
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