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7/24 Dinle Canımın Yaprakları

Canımın Yaprakları Şarkı Sözleri

Uğur Arslan Canımın Yaprakları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Arslan Canımın Yaprakları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canımın Yaprakları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Arslan

Uğur Arslan

Canımın Yaprakları

  • Kırlangıç Hikayesi

  • Aşk Bayrakları

  • Ben de İnsanım

  • Her Şeyden Çok

  • Şikayetim Var

  • Eyvah

  • Neler Olur Neler

  • Sana Kaldı

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