Uğur Arslan

Kırlangıç Hikayesi Bir kırlangıç hikayesi bu Kırlangıçların hikayesi Hani şu altı ayda bi Havalarda soğuduğunda Sıcak ülkelere göçmek zorunda kalanların hikayesi *** Hani sevmişde kabul görmemiş Sevildiğini fark edememiş Ya da sevdiğini bir türlü söyleyememişlerin hikayesi *** Hikaye bu ya; Bir gün bir kırlangıç Gider *** Ve bir adamın penceresine konar Gagasıyala tıklatır pencereyi Ve adam pencereyi acıp sorar "Ne var?" diye "Biliyorum" der kırlangıç, "Sana garip gelecek ama , müsaade edersen eğer Seninle kalabilirmiyim?" "Niye ki" der adam "Uzun zamandır izliyorum seni, Evine kimse girip çıkmıyor. Anlaşılan ne eşin, ne dostun, ne de arkdaşın var. Beni içeri al, İster bir kafese koy İster avucuna alıp sev Ne olur bundan sonra seninle kalayım" Der kırlangıç.

Aşk Bayrakları Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Dalga dalga uçuşuyor aşk bayrakları Asi gönlüm sarhoş olmuş yaz zamanı *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Sonbahar, kış, ilkbahar kimler geldi o gelmiyor Bu yaz da bu yalnızlıklar hiç çekilmiyor *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez *** Beni dinlemez asi gönlüm laf dinlemez Atacağım gönlümü ben pencerelerden Koşar hayaller peşinde beni beklemez

Ben de İnsanım İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** İncecik ipliklerle bağlanmışım hayata Yaşanacak günlerim yine kalmış yarına Bir küçük ateş yansa ısınır iliklerim Susmayın sevinçlerim, insanca isteklerim *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum *** Günahkâr oldum, tövbekâr oldum Bembeyaz yüreğime intikam koydum *** Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Ben de insanım, bir canım var bir sabrım Sonunda ben de deli olurum Günahkâr oldum, tövbekâr…

Her Şeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım *** Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil Canım canımın yaprakları gözlerin yok Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok *** Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde Günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde Yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok