Uğur Aydın

Kalbim Şarkı Sözleri
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Gölgenle yetinmek değil, gölgen olmak isterdim
Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe
Sesini duymak değil, sesin olmak isterdim
Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe
***
Kalbi yangın, üşüyor ellerim
***
Bu yangın öldürmüyor, gözyaşı söndürmüyor
Yazık, yazık…
***
Sensiz yaşamak değil, ömrün olmak isterdim
Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe
***
Kalbi yangın, üşüyor ellerim
Bu yangın öldürmüyor, gözyaşı söndürmüyor
Yazık, yazık…