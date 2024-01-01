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Uğur Aydın Kalbim Kalbim Gölgenle yetinmek değil, gölgen olmak isterdim Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe Sesini duymak değil, sesin olmak isterdim Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe *** Kalbi yangın, üşüyor ellerim *** Bu yangın öldürmüyor, gözyaşı söndürmüyor Yazık, yazık… *** Sensiz yaşamak değil, ömrün olmak isterdim Şimdi uzun uzun susuyorum seni düşündükçe *** Kalbi yangın, üşüyor ellerim Bu yangın öldürmüyor, gözyaşı söndürmüyor Yazık, yazık… Tüm Şarkıları