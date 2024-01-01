Biraz Zor Şarkı Sözleri
Uğur Etiler Biraz Zor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Etiler Biraz Zor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biraz Zor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bensizlik nasılmış yarim bi kalbine sor
***
Gelsin üstüme üstüme herkes
Sanki ben o söylenenleri duymadım
Hiç oralı olmadım, yolumdаn dönmem
***
Kadere karşı el pençe divan
Ne yaşatırsan herşeye tamam
Durmadım, hiç öyle olamadım
***
Evet seni sevdim ona karşı gelemem
Dünyamı uğruna ters düz edemem
Kendime geldim ben dаhа iyisine layığım
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor
***
Gelsin üstüme üstüme herkes
Sanki ben o söylenenleri duymadım
Hiç oralı olmadım, yolumdаn dönmem
***
Kadere karşı el pençe divan
Ne yaşatırsan herşeye tamam
Durmadım, hiç öyle olamadım
***
Evet seni sevdim ona karşı gelemem
Dünyamı uğruna ters düz edemem
Kendime geldim ben dаhа iyisine layığım
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor
***
Aşık olmak ooh
Bu kibirle biraz zor
Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor