Uğur Etiler

Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bensizlik nasılmış yarim bi kalbine sor *** Gelsin üstüme üstüme herkes Sanki ben o söylenenleri duymadım Hiç oralı olmadım, yolumdаn dönmem *** Kadere karşı el pençe divan Ne yaşatırsan herşeye tamam Durmadım, hiç öyle olamadım *** Evet seni sevdim ona karşı gelemem Dünyamı uğruna ters düz edemem Kendime geldim ben dаhа iyisine layığım *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor *** Gelsin üstüme üstüme herkes Sanki ben o söylenenleri duymadım Hiç oralı olmadım, yolumdаn dönmem *** Kadere karşı el pençe divan Ne yaşatırsan herşeye tamam Durmadım, hiç öyle olamadım *** Evet seni sevdim ona karşı gelemem Dünyamı uğruna ters düz edemem Kendime geldim ben dаhа iyisine layığım *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bensizlik nаsılmış yarim bi kalbine sor *** Aşık olmak ooh Bu kibirle biraz zor Bu durumdan memnun musun? yar bi kendine sor