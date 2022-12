Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum *** Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim biri de serseri kaldırımlar İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık Biri benim biri de serseri kaldırımlar *** Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum *** Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi *** Ben gideyim yol gitsin ben gideyim yol gitsin İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler Tak tak ayak sesimi aç köpekler işitsin Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler *** Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır *** Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum *** Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi *** Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum *** Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum