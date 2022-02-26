Uğur Işılak

15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı Gün bugündü, bugün millet ayağa kalktı Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı *** Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet Milyonların ayak sesi titretti yeri Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri *** Demokrasi destanında şâhitler biziz Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz Başkomutan emir verdi: İnin meydana! Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana Serden geçtik vatan millet Allah aşkına Bütün dünya görüp bunu döndü şaşkına *** Yerden gökten o hainler ölüm saçarken Nice canlar şehit düştü bayrak açarken Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha *** Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet Milyonların ayak sesi titretti yeri Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri *** Demokrasi destanında şâhitler biziz Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz Başkomutan emir verdi: İnin meydana! Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana Serden geçtik vatan millet Allah aşkına Bütün dünya görüp bunu döndü şaşkına