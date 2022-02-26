15 Temmuz Marşı Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
15 Temmuz Marşı
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15 Temmuz gecesiydi hava sıcaktı
Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı
Gün bugündü, bugün millet ayağa kalktı
Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı
***
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri
***
Demokrasi destanında şâhitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana
Serden geçtik vatan millet Allah aşkına
Bütün dünya görüp bunu döndü şaşkına
***
Yerden gökten o hainler ölüm saçarken
Nice canlar şehit düştü bayrak açarken
Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha
Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha
***
Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet
Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet
Milyonların ayak sesi titretti yeri
Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri
***
Demokrasi destanında şâhitler biziz
Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz
Başkomutan emir verdi: İnin meydana!
Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana
Serden geçtik vatan millet Allah aşkına
Bütün dünya görüp bunu döndü şaşkına