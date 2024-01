Uğur Işılak

Yürekleri titretiyor Bağdat'ın sesi (Kerküğün sesi) Bu ses mazlumun sesidir keser nefesi (keser nefesi) Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat Bu ateş yayılsın yaksın herkesi *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var *** Bomba yağdı türbelere, kudurdu cani (kudurdu cani) Himmet eyle aslan Ali, pirim Geylani (prim Geylani) Can yerde kalır da, kan yerde kalmaz Mahcup etme n'olur ey ulu Gani *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var

Bugünlerin yarını var Umudunu kesme balam Elbet biter bu acılar Talihine küsme balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan **** Gülün solar, dalın kurur Bahar gelmez mevsim durur Bu çileler seni vurur Dök içini susma balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan