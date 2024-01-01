Uğur Işılak

Bağdat Yürekleri titretiyor Bağdat'ın sesi (Kerküğün sesi) Bu ses mazlumun sesidir keser nefesi (keser nefesi) Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat Bu ateş yayılsın yaksın herkesi *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var *** Bomba yağdı türbelere, kudurdu cani (kudurdu cani) Himmet eyle aslan Ali, pirim Geylani (prim Geylani) Can yerde kalır da, kan yerde kalmaz Mahcup etme n'olur ey ulu Gani *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var

Aşkın Cenazesi Var Yıkıldı hayalim enkaza döndüm Korktuğum başıma geldi bu akşam Parlayan ışıktım bir anda söndüm Umutlar mazide kaldı bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var *** Yükledim sırtıma derdi elemi Kör oldu gözlerim görmez alemi Gönül celsesinde kırdım kalemi Sevdamın vadesi doldu bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var