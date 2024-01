Uğur Işılak

Bugünlerin yarını var Umudunu kesme balam Elbet biter bu acılar Talihine küsme balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan **** Gülün solar, dalın kurur Bahar gelmez mevsim durur Bu çileler seni vurur Dök içini susma balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan