Aşkın Cenazesi Var Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
Aşkın Cenazesi Var
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Bugünlerin yarını var
Umudunu kesme balam
Elbet biter bu acılar
Talihine küsme balam
Balam balam
Kara kaşa, akan yaşa
Kurban olam
Ağlama gülüm, balam, bölem
Ağlama sen yaşa, ben ölem
İçin için sen ağlarken
Ben nasıl gülem
Sen oldun çilem
Yolunda ölem
Can can can
Halim perişan
****
Gülün solar, dalın kurur
Bahar gelmez mevsim durur
Bu çileler seni vurur
Dök içini susma balam
Balam balam
Kara kaşa, akan yaşa
Kurban olam
Ağlama gülüm, balam, bölem
Ağlama sen yaşa, ben ölem
İçin için sen ağlarken
Ben nasıl gülem
Sen oldun çilem
Yolunda ölem
Can can can
Halim perişan
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Yıkıldı hayalim enkaza döndüm
Korktuğum başıma geldi bu akşam
Parlayan ışıktım bir anda söndüm
Umutlar mazide kaldı bu akşam
***
Aşıklar ağlasın
Karalar bağlasın
Aşk öldü bu akşam
***
Nağmelerin yerine bugün sala sesi var
Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var
***
Yükledim sırtıma derdi elemi
Kör oldu gözlerim görmez alemi
Gönül celsesinde kırdım kalemi
Sevdamın vadesi doldu bu akşam
***
Aşıklar ağlasın
Karalar bağlasın
Aşk öldü bu akşam
***
Nağmelerin yerine bugün sala sesi var
Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var
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Yürekleri titretiyor Bağdat'ın sesi (Kerküğün sesi)
Bu ses mazlumun sesidir keser nefesi (keser nefesi)
Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat
Bu ateş yayılsın yaksın herkesi
***
Çaresizim bizar
Zalime intizar
Çaresizim bizar
Zalime intizar
***
Ben yaşarken ölmüşüm
Bağdat'tadır mezar
Ben yaşarken ölmüşüm
Kerkük'tedir mezar
***
Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar
Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar
Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar
Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var
***
Bomba yağdı türbelere, kudurdu cani (kudurdu cani)
Himmet eyle aslan Ali, pirim Geylani (prim Geylani)
Can yerde kalır da, kan yerde kalmaz
Mahcup etme n'olur ey ulu Gani
***
Çaresizim bizar
Zalime intizar
Çaresizim bizar
Zalime intizar
***
Ben yaşarken ölmüşüm
Bağdat'tadır mezar
Ben yaşarken ölmüşüm
Kerkük'tedir mezar
***
Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar
Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar
Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar
Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var
-