Uğur Işılak

Balam Bugünlerin yarını var Umudunu kesme balam Elbet biter bu acılar Talihine küsme balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan **** Gülün solar, dalın kurur Bahar gelmez mevsim durur Bu çileler seni vurur Dök içini susma balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan

Aşkın Cenazesi Var Yıkıldı hayalim enkaza döndüm Korktuğum başıma geldi bu akşam Parlayan ışıktım bir anda söndüm Umutlar mazide kaldı bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var *** Yükledim sırtıma derdi elemi Kör oldu gözlerim görmez alemi Gönül celsesinde kırdım kalemi Sevdamın vadesi doldu bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var