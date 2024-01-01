Uğur Işılak

Lütfedilen ömrümü sana bahşettim Her nefes, her adım izledim seni Gözlerini yüreğime nakşettim Kendi gözlerimle gözledim seni *** Tahammülüm yok, yeter artık anla beni Konuşturma iki eli kanla beni Haykırıyorum Özledim seni *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Kora dönmedikçe türkü yakmadım Son damla tasmadan yakıp yıkmadım Birkez olsun doya doya bakmadım Kendi benliğimden gizledim seni *** Tahammülüm yok, yeter artık anla beni Konuşturma iki eli kanla beni Haykırıyorum Özledim seni *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Olan olsun artık, umurumda değil dünya Hayatta iki şeyden çok korkar insan Biri ölüm diğeri zulüm Ben ben zaten yanmışım Yanana ateş neylesin gülüm