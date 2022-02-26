Uğur Işılak

Kılım kıpırdamaz derimi yüzsen Kalbimi kırarak ağlatma beni Her türlü cefaya alışırım ben Derdimi sorarak ağlatma beni *** Ağlatma beni Ağlatma beni Ağlatma beni, beni *** Ben ağlarsam gökler incinir Ben ağlarsam yerler incinir Gözyaşımın öyle gücü var Ben ağlarsam kıyamet kopar *** Ben ağlarsam gökler incinir Ben ağlarsam yerler incinir Gözyaşımın öyle gücü var Ben ağlarsam kıyamet kopar *** Tahammül ekerim, hasret biçerim Dostun kadehinden zehir içerim Hançer yarasına gülüp geçerim Ruhumu vurarak ağlatma beni *** Ağlatma beni Ağlatma beni Ağlatma beni, beni *** Ben ağlarsam gökler incinir Ben ağlarsam yerler incinir Gözyaşımın öyle gücü var Ben ağlarsam kıyamet kopar *** Ben ağlarsam gökler incinir Ben ağlarsam yerler incinir Gözyaşımın öyle gücü var Ben ağlarsam kıyamet kopar *** Ben ağlarsam gökler incinir Ben ağlarsam yerler incinir Gözyaşımın öyle gücü var Ben ağlarsam kıyamet kopar