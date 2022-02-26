Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
Ben Ağlarsam Kıyamet Kopar
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Kılım kıpırdamaz derimi yüzsen
Kalbimi kırarak ağlatma beni
Her türlü cefaya alışırım ben
Derdimi sorarak ağlatma beni
***
Ağlatma beni
Ağlatma beni
Ağlatma beni, beni
***
Ben ağlarsam gökler incinir
Ben ağlarsam yerler incinir
Gözyaşımın öyle gücü var
Ben ağlarsam kıyamet kopar
***
Ben ağlarsam gökler incinir
Ben ağlarsam yerler incinir
Gözyaşımın öyle gücü var
Ben ağlarsam kıyamet kopar
***
Tahammül ekerim, hasret biçerim
Dostun kadehinden zehir içerim
Hançer yarasına gülüp geçerim
Ruhumu vurarak ağlatma beni
***
Ağlatma beni
Ağlatma beni
Ağlatma beni, beni
***
Ben ağlarsam gökler incinir
Ben ağlarsam yerler incinir
Gözyaşımın öyle gücü var
Ben ağlarsam kıyamet kopar
***
Ben ağlarsam gökler incinir
Ben ağlarsam yerler incinir
Gözyaşımın öyle gücü var
Ben ağlarsam kıyamet kopar
***
Ben ağlarsam gökler incinir
Ben ağlarsam yerler incinir
Gözyaşımın öyle gücü var
Ben ağlarsam kıyamet kopar