Uğur Işılak

Bana bir şeyler anlat Canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat, anlat İçim içimden geçiyor *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** Hadi bir şeyler söyle Çocuk gözlerim dolsun İçinden "Git" diyorsun, duyuyorum, gülüm Gideceğim, son olsun *** Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görmüyorsun Dokunsan donacağım *** İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım, bir gülsen Kendimi bulacağım *** Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar, susmuş İçimde ölen biri var *** İçimde soluyorsun İki can var içimde Korkular salıyorsun üstüme, korkular Her an başka biçimde