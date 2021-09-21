Aslen Ankara'lı olan Uğur Işılak, 1971 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle birlikte Gelsenkirchen şehrine taşındı. Küçük yaşlarda şiire ve müziğe ilgi duyan Işılak, henüz 8 yaşındayken sanata olan merakı ile ilk şiirini yazdı. Ağabeyi sayesinde 10 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendi. Bağlamada ustalaşan sanatçı; genelde halk edebiyatı normlarında yazdığı şiirlerini, 13 yaşında bestelemeye başladı. Işılak, ilkokul ve ortaokul eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra İstanbul’a taşındı. Ardından Açıkoğretim İktisat Bölümünde eğitimini bitirip, Fatih Ünivesitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümüne devam etti. Eğitim hayatı ile birlikte müzik eğitimini de geliştirmeye devam etti ve 1988'de ilk çalışmasını yaptı. Kendine ait ses kayıt stüdyosunu 1990 yılında Almanya'da kurarak aranje yapmaya başladı. İlk solo albümü olan “Kim kime dum duma” albümünü 1993 yılında çıkararak müzik piyasasına giriş yaptı. 1997 yılında Türkiye'ye dönerek çalışmalarına burada devam etti. Aynı dönemde İstanbul’da 'Divan Müzik' şirketini kurdu. Uğur Işılak 20 yıllık profesyonel müzik hayatı boyunca 400'e yakın eser yarattı. Türk halk müziği sanatçısı, yaklaşık 30 yıldan bu yana Türkiye, Avrupa, Amerika, Avustralya ve Orta Asya’da kültür ve sanat etkinliklerinde yer aldı. Eserlerinin müzik yönetmenliğini ve tonmaister’liğini yapan sanatçı, “Dönen Alçak Olsun” albümüyle 1999 yılında müzik alanına iddialı bir adım attı. İlerleyen zamanlarda “Canın Olayım”, “Yıldırım gibi”, “Gelsen de bir Gelmesen de”, “Tek Seni Sevdim”, “Haydi Anadolu” gibi daha birçok sevilen eserlerin bulunduğu albümlerini dinleyicilerine sundu. Işılak, “Uğur Işılak'la Ozanca” adlı kendi TV programını ve 2008 – 2010 yılları arasında ATV Avrupa kanalında 32 hafta düzenli olarak ‘’Uğur Işılak’la Yıldırım Gibi'' İsimli TV programlarını hazırlayıp sunuculuk yaptı. Ardından “Söz pazarı” ve TRT Haber kanalında “Yeni Şeyler Söylemek lazım” isimli programları sundu. 2012 yılında Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden oluşan “Üstad” albümünü çıkardı. Sanatçı, yaptığı kültürel çalışmalar ile birçok ödüle layık görüldü ve son albümü olan Çanakkale 100. Yıl Albümü’nü 26 Mart 2015 tarihinde çıkardı.