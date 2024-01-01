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7/24 Dinle Yıldırım Gibi

Yıldırım Gibi Şarkı Sözleri

Uğur Işılak Yıldırım Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Işılak Yıldırım Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıldırım Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Işılak

Uğur Işılak

Yıldırım Gibi

  • Eylül Yağmuru

  • Yıldırım Gibi

  • Başımın Belası

  • Gözlerin Vurdu

  • Sevmekte Hoş Sevilmekte

  • Gönlüm

  • Sana Da Yer Var

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