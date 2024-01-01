Uğur Işılak

-
Yüreğimin gergefine
Artık isyan dokuyorum
Özgürlüğün gölgesine
Bedenimi çakıyorum
***
Bitsin artık bu kargaşa
ıbret ile bakıyorum
Kapılmayın hiç telaşa
Tabuları yıkıyorum
***
Mert çorbamın namert tuzu
Meleyemem kuzu kuzu
Ya saplayın okunuzu
Ya da yaydan çıkıyorum
***
Sesim çıkmaz kanım aksa
Kanım akar sesim çıksa
Bunun adı yaşamaksa
Gemileri yakıyorum...
-
Gözlerimdir kalemim
Yüreğimdir kağıdım
Kesilirim velakin
Bükülmez bir yiğidim
***
Çıra olup deste deste
Yanıyorum her nefeste
***
Soran varsa işte buyum
Can cıkmadan cıkmaz huyum
ıçmişim aşk şarabını
Ben sevdanın sarhoşuyum
***
Her demde bir asırım
Zamansızlık kusurum
Hürriyetler utansın
Gönüllere esirim
***
Cıra olup deste deste
Yanıyorum her nefeste
***
Soran varsa ıste buyum
Can cıkmadan cıkmaz huyum
ıcmişim aşk şarabını
Ben sevdanın sarhoşuyum
-
Ben türkü saplarım aşkın bağrına
Ta ki derinlerden yanasın diye
Haykırsan da kulak vermem çağrına
İsmimi yürekten anasın diye
***
Tariften mahrumdur bendeki çile
Her çile yol almaz bu hasret ile
Tebessüm ederim ölüme bile
Azrail sevdamı sınasın diye
***
"Aşk ki aşktır varsa sonunda ziyan
İstemem vuslatı olsa da ayan
Sevdamı tarihe eyledim beyan
Mecnun'u Leyla'yı kınasın diye...
-
Dalgalandım deli dolu
Taşıyorum geri dönmem
Sonsuzluğa giden yolu
Aşıyorum geri dönmem
***
Yarınları çektim dara
Hesapsızım gözüm kara
Doludizgin yangınlara
Koşuyorum geri dönmem
***
Nedir bela nedir çile
Rest çekmişim her engele
Nefes nefes aşkın ile
Yaşıyorum geri dönmem
***
Namusum üstüne...
şerefim üstüne and içtim
Yansın dünyam yanarsa
Senden gayrı ne varsa
Vazgeçtim...
-
Aşkım sana bir muamma
Çöz çözebildiğin kadar
Mürekkebin yetmez amma
Çiz çizebildiğin kadar
***
Ayırdım candan bedeni
Hatan ile sevdim seni
Öfken dahi okşar beni
Kız kızabildiğin kadar
***
Aldım ruhunun tadını
Ölsem duyarım yadını
Mezar taşıma adını
Yaz yazabildiğin kadar
***
Yokluğunla avunurum
Benliği yere vururum
Ayağındadır gururum
Ez ezebildiğin kadar
***
Dilin olayım da söyle
Nasıl yandım sana böyle
Yollarında toprak eyle
Gez gezebildiğin kadar
-
Aydınlanmaz oldu sensiz geceler
Sabaha karanlık çöktü nerdesin
Hasretin ok gibi bağrımı deler
Ayrılık belimi büktü nerdesin
***
Yokluğun kör düğüm cana dolaşık
Bu cevr-i cefaya neylesin aşık
Yok mu merhametin yok mu bir ışık
Yıllar hayalimi yıktı nerdesin
***
Ey nazlı ceylanım,ey gönül sultanım
Kalmadı dermanım,nerdesin canım
-
Dünya durmuş dünya dönmüş banane
Aldığım her nefes an senin için
Hançerin bağrıma inmiş banane
Damarımda akan kan senin için
***
Bedenim harabe gönlüm gülistan
Olan olsun gayrı korkum yok yastan
Efsane yüreğim dillere destan
şöhret senin için şan senin için
***
Yetiş imdadıma uzak durma gel
Gönül sarayında yücel ha yücel
Varlığın hayattır yokluğun ecel
Tetikte bekliyor can senin için
-
Bu veda faslından belki cayarsın
Gözümün içine dal biraz daha
Yüreğimde derin ahı duyarsın
Aşktan nasibini al biraz daha
***
Kurtuluş yok aşkım alın yazındır
ne söylersen söyle merhem nazındır
Emrine amade gönlüm sazındır
Mızrabın olayım çal biraz daha
***
Gitme,gitme kal biraz daha
Gitme,gitme imanın varsa Allah'a
-
Taht,saltanat,makam,şöhret
Ne bu iştah,ne bu gayret
Gel kendini boşa yorma
Bugün dünya yarın ahret
***
şükür eyle her nefeste
Ebed değil can kafeste
Alma mazlumun ahını
Çıkar aheste aheste
***
Etme şakir,yapma şakir
Garibanı görme hakir
Paran pulun vardır amma
Neyleyim ki gönlün fakir.
-
Boşa lokma yok dediler
Erenlerin sofrasında
Her lokmaya hak dediler
Erenlerin sofrasında
***
Can evimde hilâlimdir
Cemalim hem calâlimdir
Her sunulan helâlimdir
Erenlerin sofrasında
***
Mamurlandı can harabı
Canım cananın turabı
ıçirdiler aşk şarabı
Erenlerin sofrasında
***
Gönül sarhoş ayılmıyor
Bir nara ki duyulmuyor
Ne hikmetse doyulmuyor
Erenlerin sofrasında
-
Varlığım sır oldu
Sen yoksun diye
Hayalin yar oldu
Sen yoksun diye
***
Şahittir dört duvar
Hep yokluğun var
Ağlar hatıralar
Sen yoksun diye
***
Çile çekmedim yar
Sensizlik kadar
ıçimde bir sen var
Sen yoksun diye
***
Vuslata dargınım
Estim durgunum
Hasrete vurgunum
Sen yoksun diye
***
Her dem ah çekişim
Boynumu büküşüm
Dağılıp çöküşüm
Sen yoksun diye
-
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
-
Her gelişin dönüşü var Gidiyorum vakit tamam
Sizde kalsın hatıralar Gidiyorum vakit tamam..
****
Fani olan bedenimi soyup yıkayayım bedenimi
Hazırlayın kefenimi Gidiyorum vakit tamam …
****
Değişmez yazılan yazı Bağrımda bir ince sızı
Helal edin hakkınızı Gidiyorum vakit tamam
****
Yolculuk var öz sılaya Ne atlı nede yaya
Azrail’le buluşmaya Gidiyorum vakit tamam
****
Ulu yerde duruşmaya Zamanım kalmadı daha
Ne söyliyem nidem daha Beklediğim bir fatiha
Gidiyorum vakit tamam
****
Değişmez yazılan yazı Bağrımda bir ince sızı
Helal edin hakkınızı gidiyorum vakit tamam