Uğur Işılak

İki damla yaş İki ayrı can İki bir gönül İki parça can Bugün efkar günü Bugün ayrılık Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen Dayan, dayan gönlüm Dayan, dayan gönlüm Dayaaaan, dayan gönlüm *** İki damla yaş İki ayrı can İki bir gönül İki parça can Bugün efkar günü Bugün ayrılık Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen Dayan, dayan gönlüm Dayan, dayan gönlüm Dayaaaan, dayan gönlüm

Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu