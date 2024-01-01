Yıldırım Gibi Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
Yıldırım Gibi
-
Deprem oldu yüreğimde
Gözlerine baktıgım an
Sıgındım gönül hanene
Can evimi yıktığın an
***
Deprem oldu yüreğimde
Gözlerine baktıgım an
Sıgındım gönül hanene
Can evimi yıktığın an
***
Her yolda sana giderim
Gönlündür meskenim yerim
İsyan etti gecelerim
Kabus gibi çöktüğün an
İsyan etti gecelerim
Kabus gibi çöktüğün an
***
Senle her an yandı bu can
Anladım uslanmaz yanan
***
Sanki gönlüm viran yurdu
Ne gün bitti ne de durdu
Sanma ondörtlü yarası
Beni o gözlerin vurdu
***
Sanki gönlüm viran yurdu
Ne gün bitti ne de durdu
Sanma ondörtlü yarası
Beni o gözlerin vurdu
***
Türküler yaktım inledim
Çok aşk öyuküsü dinledim
Sevda ne imiş anladım
Çıra gibi yaktığın an
***
Türküler yaktım inledim
Çok aşk öyuküsü dinledim
Sevda ne imiş anladım
Çıra gibi yaktığın an
***
Her yolda sana giderim
Gönlündür meskenim yerim
İsyan etti gecelerim
Kabus gibi çöktüğün an
***
İsyan etti gecelerim
Kabus gibi çöktüğün an
***
Senle her an yandı bu can
Anladım uslanmaz yanan
***
Sanki gönlüm viran yurdu
Ne gün bitti ne de durdu
Sanma ondörtlü yarası
Beni o gözlerin vurdu
***
Sanki gönlüm viran yurdu
Ne gün bitti ne de durdu
Sanma ondörtlü yarası
Beni o gözlerin vurdu
Beni o gözlerin vurdu
Beni o gözlerin vurdu
-
Lütfedilen ömrümü sana bahşettim
Her nefes, her adım izledim seni
Gözlerini yüreğime nakşettim
Kendi gözlerimle gözledim seni
***
Tahammülüm yok, yeter artık anla beni
Konuşturma iki eli kanla beni
Haykırıyorum
Özledim seni
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Kora dönmedikçe türkü yakmadım
Son damla tasmadan yakıp yıkmadım
Birkez olsun doya doya bakmadım
Kendi benliğimden gizledim seni
***
Tahammülüm yok, yeter artık anla beni
Konuşturma iki eli kanla beni
Haykırıyorum
Özledim seni
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Olan olsun artık, umurumda değil dünya
Hayatta iki şeyden çok korkar insan
Biri ölüm diğeri zulüm
Ben ben zaten yanmışım
Yanana ateş neylesin gülüm
-
Sensizi unutmak
Boşlukla avutmak
Silinmez yazımsım
Mümkün mü unutmak?
***
Bu yolda vurgunum
Sanma ki yorgunum
Tek sana küsmedim
Tek bana dargınım
***
Çırandım yakmadım
Gözündüm bakmadın
Can çıktı bedenden
Bir tek sen çıkmadın
***
Başımın belası
Ey gönül yarası
Unuttum unutmayı
Ömrümün cezası
-
Güneşle doğarken yıldızla sıyrıldık
Bir eylül yağmuru yağarken ayrıldık
Ufukta gözümüz kan ağlar özümüz
Bir beden gibiyken ne idik ne olduk
***
Gelen yok giden yok halımı bilen yok
Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok
***
Gelen yok giden yok halımı bilen yok
Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok
***
Beraber yürüdük isyankar yıllarda
Şimdi her birimiz riyakar kollarda
Kırıldı kanadım bitmedi inadım
Sevdiğim gel artık gözüm yollarda
***
Gelen yok giden yok halımı bilen yok
Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok
***
Gelen yok giden yok halımı bilen yok
Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok
-
Aldırmadan derde gama
Sevmek de hoş sevilmek de
Dünya fani derler amma
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Husumet def olup gitsin
Hoşgörü her şeye yetsin
Haset, nefret, öfke bitsin
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Asıla edersek rücu
Elbet kaçmaz ipin ucu
Ayırmadan şucu bucu
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Can cananı bulsun artık
Herkes nasib alsın artık
Parolamız olsun artık
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Soruyorsan gaye nedir
Atan kalbe aşk aşk dedir
Bu his haktan hediyedir
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Azrail kapıyı çalsa
Benzimiz sararsa solsa
Bir nefeslik ömür kalsa
Sevmek de hoş sevilmek de
***
Sevgi güldür amma solmaz
Sevenin vadesi dolmaz
Sevemeyen adam olmaz
Sevmek de hoş sevilmek de
-
İki damla yaş
İki ayrı can
İki bir gönül
İki parça can
Bugün efkar günü
Bugün ayrılık
Sevdanın bahçesinde
Güllerin yanı
Sevdanın bahçesinde
Güllerin yanı
***
Sana doğru tüm denizler
Sana doğru yıldızlar
Ayda sen
Güneşte sen
Her yerde herşeyde sen
***
Sana doğru tüm denizler
Sana doğru yıldızlar
Ayda sen
Güneşte sen
Her yerde herşeyde sen
Dayan, dayan gönlüm
Dayan, dayan gönlüm
Dayaaaan, dayan gönlüm
***
İki damla yaş
İki ayrı can
İki bir gönül
İki parça can
Bugün efkar günü
Bugün ayrılık
Sevdanın bahçesinde
Güllerin yanı
Sevdanın bahçesinde
Güllerin yanı
***
Sana doğru tüm denizler
Sana doğru yıldızlar
Ayda sen
Güneşte sen
Her yerde herşeyde sen
***
Sana doğru tüm denizler
Sana doğru yıldızlar
Ayda sen
Güneşte sen
Her yerde herşeyde sen
Dayan, dayan gönlüm
Dayan, dayan gönlüm
Dayaaaan, dayan gönlüm
-
Yansın tutuşsun özler
Derdi bölene kadar
Varsın ağlasın gözler
Yüzler gülene kadar
***
Çıktık inmek olur mu
Yağdık dinmek olur mu
Geri dönmek olur mu
Müjde gelene kadar
***
Kemlik ikilik nedir
Aşk her derde çaredir
Bizde söz bir Allah bir
Dostluk ölene kadar
***
Elbet taşınır bu yük
Çünkü gönlümüz büyük
***
Gel gel sana da yer var
Ömür kısa vakit dar
Artık erisin buzlar