Bir Özlemdir Şarkı Sözleri
Uğur Işılak Bir Özlemdir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Işılak Bir Özlemdir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Özlemdir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Çatık kara gözün
Namustur her sözün
Senin alnın yüzün
(Ak, ak, ak)
***
Kalk doğrul tez elden
Ayrılma güzelden
Yardımcın ezelden
(Hak, hak, hak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Dönersen kendine
Gün senindir yine
Dönüp tarihine
(Bak, bak, bak)
***
Sil gönül pasını
Sev dostun hasını
Dostluk çırasını
(Yak, yak, yak)
***
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
Gel gayrı, gül gayrı
Olmasın ayrı gayrı
***
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
Haydi Anadolu
Yol kardeşlik yolu
***
Şahlansın ne varsa
Edirne'den Kars'a
Haydi Anadolu
(Kalk, kalk, kalk)
-
Aşıka bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider
Aşıka bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider
Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider
Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider
**
Sevdaya karşı durulmaz, gönüllerde yaşar gider
Sevdaya karşı durulmaz, gönüllerde yaşar gider
Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider
Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider
-
Zil, şal ve gül
Bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs
Üç defa kırmızı
Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesyile bu akşam bu zildedir
Alnında halka halka aşüfte kakülü
Göğsünde yoşma Gırnata'nın en güzel gülü gülü
Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir
Ah, raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür gibi
Ah, gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli
Şeytan diyor ki, sarmalı ah, yüz kere, yüz kere öpmeli
Gözler kamaştıran şala ah, meftun eden güle güle
Her kalbi dolduran zile, her sineden ole ole
-
Kalamış
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
**
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
**
Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
**
Yok başka yerin lütfü ne yazdan, ne de kıştan
Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de, kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
**
Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
**
Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar
Aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar
Eski zemanlar
Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar
Şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah kalamıştan
**
Of of, fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten
Gündüz koya sen gel, gece kalsın a yanımda of of
Ses çıkmıyor artık ne kürekten, ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret of of
**
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan
Ah Kalamıştan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-