Uğur Işılak

Çatık kara gözün Namustur her sözün Senin alnın yüzün (Ak, ak, ak) *** Kalk doğrul tez elden Ayrılma güzelden Yardımcın ezelden (Hak, hak, hak) *** Çatık kara gözün Namustur her sözün Senin alnın yüzün (Ak, ak, ak) *** Kalk doğrul tez elden Ayrılma güzelden Yardımcın ezelden (Hak, hak, hak) *** Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk) *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk) *** Dönersen kendine Gün senindir yine Dönüp tarihine (Bak, bak, bak) *** Sil gönül pasını Sev dostun hasını Dostluk çırasını (Yak, yak, yak) *** Dönersen kendine Gün senindir yine Dönüp tarihine (Bak, bak, bak) *** Sil gönül pasını Sev dostun hasını Dostluk çırasını (Yak, yak, yak) *** Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı Gel gayrı, gül gayrı Olmasın ayrı gayrı *** Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu Haydi Anadolu Yol kardeşlik yolu *** Şahlansın ne varsa Edirne'den Kars'a Haydi Anadolu (Kalk, kalk, kalk)

Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neşesyile bu akşam bu zildedir Alnında halka halka aşüfte kakülü Göğsünde yoşma Gırnata'nın en güzel gülü gülü Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir Ah, raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür gibi Ah, gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli Şeytan diyor ki, sarmalı ah, yüz kere, yüz kere öpmeli Gözler kamaştıran şala ah, meftun eden güle güle Her kalbi dolduran zile, her sineden ole ole

Kalamış Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan ** Yok başka yerin lütfü ne yazdan, ne de kıştan Yok başka yerin lütfü ne yazdan ne de, kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan ** Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan ** Istanbulu sevmezse gönül aşkı ne anlar Aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zemanlar Eski zemanlar Sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar Şarap rengi dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah kalamıştan ** Of of, fethettiniz ay parlayarak sen gülerekten Gündüz koya sen gel, gece kalsın a yanımda of of Ses çıkmıyor artık ne kürekten, ne yürekten Emret güzelim istediğin şarkıyı emret of of ** Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan Ah Kalamıştan