Uğur Işılak

Herşey Türkiye İçin Her bir akı karadan Seçtik memleket için En zorlu güzergahtan Geçtik memleket için **** Hak olan doğrumuzu Duyun bu çağrımızı Herkese bağrımızı Açtık memleket için **** Rütbemiz, şanımızdan Damarda kanımızdan Kendi öz canımızdan Geçtik memleket için **** Baba bildik devleti Aziz bildik milleti Biz şahadet şerbeti İçtik memleket için **** Kınamadık elleri Hoş tuttuk gönülleri Taş atana gülleri Saçtık memleket için **** Her şey bu millet için Her şey Türkiye için

Aşkın Cenazesi Var Yıkıldı hayalim enkaza döndüm Korktuğum başıma geldi bu akşam Parlayan ışıktım bir anda söndüm Umutlar mazide kaldı bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var *** Yükledim sırtıma derdi elemi Kör oldu gözlerim görmez alemi Gönül celsesinde kırdım kalemi Sevdamın vadesi doldu bu akşam *** Aşıklar ağlasın Karalar bağlasın Aşk öldü bu akşam *** Nağmelerin yerine bugün sala sesi var Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var

Otuzbeşlik Bunca yıldır yürüdüğüm Yollar beni avutmadı Çilelerim düğüm düğüm Kullar beni avutmadı *** Serapmış asıl sandığım Vesveselermiş kandığım Aslı diyerek yandığım Küller beni avutmadı *** Perdelerden sakındığım Dertlerime yakındığım Yıkıldıkça dokunduğum Teller beni avutmadı *** Gözüm gibi sakladığım Her cürmünü akladığım Çare diye kokladığım Güller beni avutmadı *** Ne var oldum ne de yoğum Ne ölüm bu ne de doğum Otuzbeşlik bir çocuğum Yıllar beni avutmadı

Sevgili Şavkın vurur her bir yandan Pervaneler geçer candan Cemalini gören yanar Güller solar hicabından *** Ey sevgili,ey sevgili Sen... En sevgilisin *** Ay gitsin sen doğ üstüme Bir ışık ver şu gönlüme Kalmadı gözlerimde yaş Al götür bitsin bu telaş *** Ne yaz kaldı ne kış ne güz Mekan yetim zaman öksüz Bir deruni hasrettir bu Vuslat olur bu mahzun yüz *** Ey sevgili,ey sevgili Sen... En sevgilisin *** Ay gitsin sen doğ üstüme Bir ışık ver şu gönlüme Kalmadı gözlerimde yaş Al götür bitsin bu telaş

Mehmet İmanımdır tek silahım Koşarım adım mehmet Aşılmayan engelleri Aşarım adım adım mehmet *** Adım mehmet şanım mehmet Bayrağımda kanım mehmet *** Anadolu kucağında Her köşe her bucağında Peygamberin ocağında Pişerim adım mehmet *** Aşık olmuşum hilale İlelebettir bu hale İstikballe istiklale Koşarım mehmet adım *** Adım mehmet şanım mehmet Bayrağımda kanım mehmet *** Ölüm ölümsüzlük cana Şahadet kutsal mana Ruhum sığmıyor cihana Taşarım adım mehmet.

Birgün Güneş Doğacak Doludizgin akan sular Durulacak bekle de gör, bekle de gör Karşıduran fırtınalar Yorulacak bekle de gör *** Karşıduran fırtınalar Yorulacak bekle de gör *** Pervane aşıklar Sönmeyen ışıklar Karanlığı boğacak *** Gidenle gitmedi Umutlar bitmedi Bir gün güneş doğacak *** Pervane aşıklar Sönmeyen ışıklar Karanlığı boğacak *** Gidenle gitmedi Umutlar bitmedi Bir gün güneş doğacak *** Aşılamayan yüce dağlar Yarılacak bekle de gör, bekle de gör Aydınlığa yolumuz var Varılacak bekle de gör *** Aydınlığa yolumuz var Varılacak (Varılacak) Bekle de gör (Bekle de gör) *** Pervane aşıklar Sönmeyen ışıklar Karanlığı boğacak *** Gidenle gitmedi Umutlar bitmedi Bir gün güneş doğacak *** Pervane aşıklar Sönmeyen ışıklar Karanlığı boğacak *** Gidenle gitmedi Umutlar bitmedi Bir gün güneş doğacak

Tuzgölü Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden, ilimden Öz yurdumda yok anlayan dilimden, dilimden Böyle gurbet beter imiş ölümden Böyle gurbet beter imiş ölümden Vay vay, vay vay, vay vay *** Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü *** Vefası yok, bu dünyayı ne edeyim, ne edeyim? Şaştım, kaldım kime sitem edeyim, edeyim? Son göründü artık, nere' gideyim? Son göründü artık, nere' gideyim? Vay vay, vay vay, vay vay *** Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü *** Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü

Balam Bugünlerin yarını var Umudunu kesme balam Elbet biter bu acılar Talihine küsme balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan **** Gülün solar, dalın kurur Bahar gelmez mevsim durur Bu çileler seni vurur Dök içini susma balam Balam balam Kara kaşa, akan yaşa Kurban olam Ağlama gülüm, balam, bölem Ağlama sen yaşa, ben ölem İçin için sen ağlarken Ben nasıl gülem Sen oldun çilem Yolunda ölem Can can can Halim perişan

Bağdat Yürekleri titretiyor Bağdat'ın sesi (Kerküğün sesi) Bu ses mazlumun sesidir keser nefesi (keser nefesi) Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat Bu ateş yayılsın yaksın herkesi *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var *** Bomba yağdı türbelere, kudurdu cani (kudurdu cani) Himmet eyle aslan Ali, pirim Geylani (prim Geylani) Can yerde kalır da, kan yerde kalmaz Mahcup etme n'olur ey ulu Gani *** Çaresizim bizar Zalime intizar Çaresizim bizar Zalime intizar *** Ben yaşarken ölmüşüm Bağdat'tadır mezar Ben yaşarken ölmüşüm Kerkük'tedir mezar *** Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var