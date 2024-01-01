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7/24 Dinle Bir Özlemdir

Bir Özlemdir Şarkı Sözleri

Uğur Işılak Bir Özlemdir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Işılak Bir Özlemdir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Özlemdir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Işılak

Uğur Işılak

Bir Özlemdir

  • Kal Biraz Daha

  • Aşıka Bağdat Sorulmaz

  • Endülüste Raks

  • Kalamış

  • Aheste Çek Kürekleri

  • Çepçevre Bahar İçinde

  • Gümüş Saçlarına Eğdim Başımı

  • Solgun Durma İsteklen

  • Gün Doğarken Yıldızlar

  • Hatırla Mazi Mesude

  • Bir Hülyalar Diyarında

  • Yolcu ile Arabacı

  • Söyle Sevgili

  • Sana Dün Bir Tepeden Baktım

  • Hafızın Kabri Olan Bahçede

  • Bir Gülşene Vardık

  • Allı Yemeni

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