Anılarla Yıldırım Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
Anılarla Yıldırım
-
Dalgalandım deli dolu
Taşıyorum geri dönmem
Sonsuzluğa giden yolu
Aşıyorum geri dönmem
***
Yarınları çektim dara
Hesapsızım gözüm kara
Doludizgin yangınlara
Koşuyorum geri dönmem
***
Nedir bela nedir çile
Rest çekmişim her engele
Nefes nefes aşkın ile
Yaşıyorum geri dönmem
***
Namusum üstüne...
şerefim üstüne and içtim
Yansın dünyam yanarsa
Senden gayrı ne varsa
Vazgeçtim...
-
İpek saç savrulmaz mı
Denizler durulmaz mı
Böyle alev saçlara
Gönüller vurulmaz mı
***
İpek saç savrulmaz mı
Denizler durulmaz mı
Böyle alev saçlara
Gönüller vurulmaz mı
***
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
***
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
***
Bulutlan aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
***
Bulutlan aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
***
Alev saçlar dökülsün
Büklüm büklüm bükülsün
Bir demet leylak gibi
Koklanarak öpülsün
***
Alev saçlar dökülsün
Büklüm büklüm bükülsün
Bir demet leylak gibi
Koklanarak öpülsün
***
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
***
İpek saçın her teli
Olmaz asla bedeli
Gönül sevdi göz sevdi
Sen gönlümün güzeli
***
Bulutlan aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
***
Bulutlan aşarak
Kayan yıldızlara bak
O alev saçlarını
Çılgın rüzgara bırak
-
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımda inleyen teller ağlasın
Mevsimler yaz tutup çöller ağlasın
Ahımda inleyen teller ağlasın
***
Madem ki sen yoksun şimdi yanımda
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Bu aşkın emeli sarmış gönlümü
Rüzgârlar söylesin bu son sözümü
Bu aşkın emeli sarmış gönlümü
Rüzgârlar söylesin bu son sözümü
***
Ne çare kaybettim nazlı gülümü
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
***
Sevgilim bu yerden gittin gideli
Ilgıt ılgıt eser sevdanın yeli
Şu öksüz ruhumun sensin emeli
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
Leylaklar dökülüp güller ağlasın
-
Bilmem hatırlar mısın bir liseli kız vardı
Bir liseli esmer kız gözleri yıldız yıldız
Bilmem hatırlar mısın bir liseli kız vardı
Bir liseli esmer kız gözleri yıldız yıldız
***
Saçları gece gibi simsiyah dökülürdü
Çocuksu dudakları bir sırla bükülürdü
Saçları gece gibi simsiyah dökülürdü
Çocuksu dudakları bir sırla bükülürdü
***
Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu
Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu
Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu
Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu
***
Gözlerinde o günler yüreğinde o sızı
Sen de unutamadın biliyorum o kızı
Gözlerinde o günler yüreğinde o sızı
Sen de unutamadın biliyorum o kızı
***
Yaşanmamış yılların özlemi içinizde
Belli ki pişmansınız ne yazık ikinizde
Yaşanmamış yılların özlemi içinizde
Belli ki pişmansınız ne yazık ikinizde
***
Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu
Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu
Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu
Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu
***
Bir liseli esmer kız ince ürkek duygulu
Yüreği öyle sıcak elleri sevgi dolu
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