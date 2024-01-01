Uğur Işılak

-
Bunca yıldır yürüdüğüm
Yollar beni avutmadı
Çilelerim düğüm düğüm
Kullar beni avutmadı
***
Serapmış asıl sandığım
Vesveselermiş kandığım
Aslı diyerek yandığım
Küller beni avutmadı
***
Perdelerden sakındığım
Dertlerime yakındığım
Yıkıldıkça dokunduğum
Teller beni avutmadı
***
Gözüm gibi sakladığım
Her cürmünü akladığım
Çare diye kokladığım
Güller beni avutmadı
***
Ne var oldum ne de yoğum
Ne ölüm bu ne de doğum
Otuzbeşlik bir çocuğum
Yıllar beni avutmadı
-
Yıkıldı hayalim enkaza döndüm
Korktuğum başıma geldi bu akşam
Parlayan ışıktım bir anda söndüm
Umutlar mazide kaldı bu akşam
***
Aşıklar ağlasın
Karalar bağlasın
Aşk öldü bu akşam
***
Nağmelerin yerine bugün sala sesi var
Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var
***
Yükledim sırtıma derdi elemi
Kör oldu gözlerim görmez alemi
Gönül celsesinde kırdım kalemi
Sevdamın vadesi doldu bu akşam
***
Aşıklar ağlasın
Karalar bağlasın
Aşk öldü bu akşam
***
Nağmelerin yerine bugün sala sesi var
Söyleyin aşıklara aşkın cenazesi var
-
Şavkın vurur her bir yandan
Pervaneler geçer candan
Cemalini gören yanar
Güller solar hicabından
***
Ey sevgili,ey sevgili
Sen...
En sevgilisin
***
Ay gitsin sen doğ üstüme
Bir ışık ver şu gönlüme
Kalmadı gözlerimde yaş
Al götür bitsin bu telaş
***
Ne yaz kaldı ne kış ne güz
Mekan yetim zaman öksüz
Bir deruni hasrettir bu
Vuslat olur bu mahzun yüz
***
Ey sevgili,ey sevgili
Sen...
En sevgilisin
***
Ay gitsin sen doğ üstüme
Bir ışık ver şu gönlüme
Kalmadı gözlerimde yaş
Al götür bitsin bu telaş
-
İmanımdır tek silahım
Koşarım adım mehmet
Aşılmayan engelleri
Aşarım adım adım mehmet
***
Adım mehmet şanım mehmet
Bayrağımda kanım mehmet
***
Anadolu kucağında
Her köşe her bucağında
Peygamberin ocağında
Pişerim adım mehmet
***
Aşık olmuşum hilale
İlelebettir bu hale
İstikballe istiklale
Koşarım mehmet adım
***
Adım mehmet şanım mehmet
Bayrağımda kanım mehmet
***
Ölüm ölümsüzlük cana
Şahadet kutsal mana
Ruhum sığmıyor cihana
Taşarım adım mehmet.
-
Doludizgin akan sular
Durulacak bekle de gör, bekle de gör
Karşıduran fırtınalar
Yorulacak bekle de gör
***
Karşıduran fırtınalar
Yorulacak bekle de gör
***
Pervane aşıklar
Sönmeyen ışıklar
Karanlığı boğacak
***
Gidenle gitmedi
Umutlar bitmedi
Bir gün güneş doğacak
***
Pervane aşıklar
Sönmeyen ışıklar
Karanlığı boğacak
***
Gidenle gitmedi
Umutlar bitmedi
Bir gün güneş doğacak
***
Aşılamayan yüce dağlar
Yarılacak bekle de gör, bekle de gör
Aydınlığa yolumuz var
Varılacak bekle de gör
***
Aydınlığa yolumuz var
Varılacak (Varılacak)
Bekle de gör (Bekle de gör)
***
Pervane aşıklar
Sönmeyen ışıklar
Karanlığı boğacak
***
Gidenle gitmedi
Umutlar bitmedi
Bir gün güneş doğacak
***
Pervane aşıklar
Sönmeyen ışıklar
Karanlığı boğacak
***
Gidenle gitmedi
Umutlar bitmedi
Bir gün güneş doğacak
-
Ayrı düştüm vatanımdan, ilimden, ilimden
Öz yurdumda yok anlayan dilimden, dilimden
Böyle gurbet beter imiş ölümden
Böyle gurbet beter imiş ölümden
Vay vay, vay vay, vay vay
***
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
***
Vefası yok, bu dünyayı ne edeyim, ne edeyim?
Şaştım, kaldım kime sitem edeyim, edeyim?
Son göründü artık, nere' gideyim?
Son göründü artık, nere' gideyim?
Vay vay, vay vay, vay vay
***
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
***
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
Kışa döndü yazbaharım, soldurdum gülü
Azdı yine yaralarım, yetiş Tuzgölü
-
Bugünlerin yarını var
Umudunu kesme balam
Elbet biter bu acılar
Talihine küsme balam
Balam balam
Kara kaşa, akan yaşa
Kurban olam
Ağlama gülüm, balam, bölem
Ağlama sen yaşa, ben ölem
İçin için sen ağlarken
Ben nasıl gülem
Sen oldun çilem
Yolunda ölem
Can can can
Halim perişan
****
Gülün solar, dalın kurur
Bahar gelmez mevsim durur
Bu çileler seni vurur
Dök içini susma balam
Balam balam
Kara kaşa, akan yaşa
Kurban olam
Ağlama gülüm, balam, bölem
Ağlama sen yaşa, ben ölem
İçin için sen ağlarken
Ben nasıl gülem
Sen oldun çilem
Yolunda ölem
Can can can
Halim perişan
-
Her bir akı karadan
Seçtik memleket için
En zorlu güzergahtan
Geçtik memleket için
****
Hak olan doğrumuzu
Duyun bu çağrımızı
Herkese bağrımızı
Açtık memleket için
****
Rütbemiz, şanımızdan
Damarda kanımızdan
Kendi öz canımızdan
Geçtik memleket için
****
Baba bildik devleti
Aziz bildik milleti
Biz şahadet şerbeti
İçtik memleket için
****
Kınamadık elleri
Hoş tuttuk gönülleri
Taş atana gülleri
Saçtık memleket için
****
Her şey bu millet için
Her şey Türkiye için
-
Yürekleri titretiyor Bağdat'ın sesi (Kerküğün sesi)
Bu ses mazlumun sesidir keser nefesi (keser nefesi)
Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat
Bu ateş yayılsın yaksın herkesi
***
Çaresizim bizar
Zalime intizar
Çaresizim bizar
Zalime intizar
***
Ben yaşarken ölmüşüm
Bağdat'tadır mezar
Ben yaşarken ölmüşüm
Kerkük'tedir mezar
***
Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar
Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar
Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar
Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var
***
Bomba yağdı türbelere, kudurdu cani (kudurdu cani)
Himmet eyle aslan Ali, pirim Geylani (prim Geylani)
Can yerde kalır da, kan yerde kalmaz
Mahcup etme n'olur ey ulu Gani
***
Çaresizim bizar
Zalime intizar
Çaresizim bizar
Zalime intizar
***
Ben yaşarken ölmüşüm
Bağdat'tadır mezar
Ben yaşarken ölmüşüm
Kerkük'tedir mezar
***
Yandı Bağdat, yandı yürek, her yan tarumar
Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar
Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar
Zalimin hesabı varsa, Allah'ın da var
-
Karışık bir duygudayım
Tarifi yok şu halimin,
Karışık bir duygudayım
Yüküm ağır vebalimin
karışık bir duygudayım
Telaştayım kaygıdayım
Vay halime vay
***
Efkar yüklü bir gezginim
Ne şevkim var ne bezginim
Elimde değil dizginim
Karışık bir duygudayım
Telaştayım kaygıdayım
Vay halime vay
***
Hedef oldum gözyaşıma
Göz değdi sabır taşıma
Aklım gelmiyor başıma
Karışık bir duygudayım
Telaştayım kaygıdayım
Vay halime vay