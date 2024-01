Uğur Işılak

Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu