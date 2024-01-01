Uğur Işılak

Sevmekte Hoş Sevilmekte Aldırmadan derde gama Sevmek de hoş sevilmek de Dünya fani derler amma Sevmek de hoş sevilmek de *** Husumet def olup gitsin Hoşgörü her şeye yetsin Haset, nefret, öfke bitsin Sevmek de hoş sevilmek de *** Asıla edersek rücu Elbet kaçmaz ipin ucu Ayırmadan şucu bucu Sevmek de hoş sevilmek de *** Can cananı bulsun artık Herkes nasib alsın artık Parolamız olsun artık Sevmek de hoş sevilmek de *** Soruyorsan gaye nedir Atan kalbe aşk aşk dedir Bu his haktan hediyedir Sevmek de hoş sevilmek de *** Azrail kapıyı çalsa Benzimiz sararsa solsa Bir nefeslik ömür kalsa Sevmek de hoş sevilmek de *** Sevgi güldür amma solmaz Sevenin vadesi dolmaz Sevemeyen adam olmaz Sevmek de hoş sevilmek de

Yıldırım Gibi Lütfedilen ömrümü sana bahşettim Her nefes, her adım izledim seni Gözlerini yüreğime nakşettim Kendi gözlerimle gözledim seni *** Tahammülüm yok, yeter artık anla beni Konuşturma iki eli kanla beni Haykırıyorum Özledim seni *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Kora dönmedikçe türkü yakmadım Son damla tasmadan yakıp yıkmadım Birkez olsun doya doya bakmadım Kendi benliğimden gizledim seni *** Tahammülüm yok, yeter artık anla beni Konuşturma iki eli kanla beni Haykırıyorum Özledim seni *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Yıldırım gibi düştü Hasretin kucağıma Yakalandım suçüstü Kıydım gençlik çağıma *** Olan olsun artık, umurumda değil dünya Hayatta iki şeyden çok korkar insan Biri ölüm diğeri zulüm Ben ben zaten yanmışım Yanana ateş neylesin gülüm

Başımın Belası Sensizi unutmak Boşlukla avutmak Silinmez yazımsım Mümkün mü unutmak? *** Bu yolda vurgunum Sanma ki yorgunum Tek sana küsmedim Tek bana dargınım *** Çırandım yakmadım Gözündüm bakmadın Can çıktı bedenden Bir tek sen çıkmadın *** Başımın belası Ey gönül yarası Unuttum unutmayı Ömrümün cezası

Eylül Yağmuru Güneşle doğarken yıldızla sıyrıldık Bir eylül yağmuru yağarken ayrıldık Ufukta gözümüz kan ağlar özümüz Bir beden gibiyken ne idik ne olduk *** Gelen yok giden yok halımı bilen yok Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok *** Gelen yok giden yok halımı bilen yok Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok *** Beraber yürüdük isyankar yıllarda Şimdi her birimiz riyakar kollarda Kırıldı kanadım bitmedi inadım Sevdiğim gel artık gözüm yollarda *** Gelen yok giden yok halımı bilen yok Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok *** Gelen yok giden yok halımı bilen yok Çaresiz yalnızım derdimi bölen yok

Gözlerin Vurdu Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Deprem oldu yüreğimde Gözlerine baktıgım an Sıgındım gönül hanene Can evimi yıktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Türküler yaktım inledim Çok aşk öyuküsü dinledim Sevda ne imiş anladım Çıra gibi yaktığın an *** Her yolda sana giderim Gönlündür meskenim yerim İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** İsyan etti gecelerim Kabus gibi çöktüğün an *** Senle her an yandı bu can Anladım uslanmaz yanan *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu *** Sanki gönlüm viran yurdu Ne gün bitti ne de durdu Sanma ondörtlü yarası Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu Beni o gözlerin vurdu

Gönlüm İki damla yaş İki ayrı can İki bir gönül İki parça can Bugün efkar günü Bugün ayrılık Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen Dayan, dayan gönlüm Dayan, dayan gönlüm Dayaaaan, dayan gönlüm *** İki damla yaş İki ayrı can İki bir gönül İki parça can Bugün efkar günü Bugün ayrılık Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı Sevdanın bahçesinde Güllerin yanı *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen *** Sana doğru tüm denizler Sana doğru yıldızlar Ayda sen Güneşte sen Her yerde herşeyde sen Dayan, dayan gönlüm Dayan, dayan gönlüm Dayaaaan, dayan gönlüm