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7/24 Dinle Dün ve Bugün 2

Dün ve Bugün 2 Şarkı Sözleri

Uğur Işılak Dün ve Bugün 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Işılak Dün ve Bugün 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dün ve Bugün 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Işılak

Uğur Işılak

Dün ve Bugün 2

  • Soran Varsa

  • Gittin Gideli

  • Hava Nasıl Oralarda

  • Her Şey Senin Uğruna

  • Özgürlük - Denize Dönmek İstiyorum

  • Tutunamadım Yar

  • Güneşi Hiç Görmedim

  • Korkuyorlar

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