Yüküm ağır çok yorgunum Gel birde sen yorma Olan oldu giden gitti Gel üstümde durma Aklım çoktan firar etti Ne olur hesap sorma *** Can dayandı can dayandı Gönül yandı can dayandı Senin için her acıya her çileye can dayandı yar yar yar can yanar **** Hayat denilen şu kavgada Kalbim yenik düştü sevdada Hep sırtımdan vuran şu kahpe dünyada Tek seni sevdim ben Hep seni sevdim yar Sende beni anlamazsan Başka kim anlar? *** Her şeyini kaybettim bir tek umudum var Umurumda değil dünya yokluğun yaralar Deprem gibi üzerime çöker hatıralar *** Can dayandı can dayandı Gönül yandı can dayandı Senin için her acıya her çileye can dayandı yar yar yar can yanar *** Hayat denilen şu kavgada Kalbim yenik düştü sevdada Hep sırtımdan vuran şu kahpe dünyada Tek seni sevdim ben Hep seni sevdim yar Sende beni anlamazsan Başka kim anlar?