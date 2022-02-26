Uğur Işılak Selçuk Aygan Solo Albümler Serisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Işılak Selçuk Aygan Solo Albümler Serisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Selçuk Aygan Solo Albümler Serisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Parça parça duygularım
Tükenmiyor kaygılarım
Bölünüyor uykularım
Yatamıyorum
Yatamıyorum
***
Düşündüm boynumu büküp
Gizli gizli yaşlar döküp
Seni yüreğimden söküp
Atamıyorum
***
Unutamıyorum
Unutamıyorum
Ne söylesem
Şu gönlümü avutamıyorum
***
Unutamıyorum
Unutamıyorum
Ne söylesem
Şu gönlümü avutamıyorum
***
Hasrete döndüm yüzümü
Vuslata diktim gözümü
Bitti desem de sözümü
Tutamıyorum
Tutamıyorum
***
Düşündüm boynumu büküp
Gizli gizli yaşlar döküp
Seni yüreğimden söküp
Atamıyorum
***
Unutamıyorum
Unutamıyorum
Ne söylesem
Şu gönlümü avutamıyorum
***
Unutamıyorum
Unutamıyorum
Ne söylesem
Şu gönlümü avutamıyorum