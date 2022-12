Yaman imiş bu sevdanın ateşi Yanıyorum desem yalan sayılmaz Mecnunun dünyada var mıdır eşi Tanıyorum desem yalan sayılmaz *** Aldığım ne varsa kalmadı elde Susuzluktan başka ne olur çölde Bu bir serap değil bildiğim halde Kanıyorum desem yalan sayılmaz *** Aşikar mı sır mı bu neyin nesi Gerçek nerde saklı hayal hangisi Kendimi an be an yarin kendisi Sanıyorum desem yalan sayılmaz