Yıldırım Gibi Şarkı Sözleri
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Uğur Işılak
Yıldırım Gibi
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Lütfedilen ömrümü sana bahşettim
Her nefes, her adım izledim seni
Gözlerini yüreğime nakşettim
Kendi gözlerimle gözledim seni
***
Tahammülüm yok, yeter artık anla beni
Konuşturma iki eli kanla beni
Haykırıyorum
Özledim seni
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Kora dönmedikçe türkü yakmadım
Son damla tasmadan yakıp yıkmadım
Birkez olsun doya doya bakmadım
Kendi benliğimden gizledim seni
***
Tahammülüm yok, yeter artık anla beni
Konuşturma iki eli kanla beni
Haykırıyorum
Özledim seni
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Yıldırım gibi düştü
Hasretin kucağıma
Yakalandım suçüstü
Kıydım gençlik çağıma
***
Olan olsun artık, umurumda değil dünya
Hayatta iki şeyden çok korkar insan
Biri ölüm diğeri zulüm
Ben ben zaten yanmışım
Yanana ateş neylesin gülüm
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