DAĞ BAŞINDA KAR ÜSTÜNE KAR GELİR YAR ÜSTÜNE YAR SEVDİĞİNE AR GELİR *** HER NE GİYSEM VİCUDUMA DAR GELİR BU DARLIĞA DÜŞMEK OLAZ AZİZİM HER NE GİYSEM VİCUDUMA DAR GELİR BU DARLIĞA DÜŞMEK OLAZ AZİZİM EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE KALAN DÜNYAYDI YAŞAMAKTAN BEZMEK OLMAZ AZİZİM EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE KALAN DÜNYAYDI YAŞAMAKTAN BEZMEK OLMAZ AZİZİM ŞİİR: EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE DÜNYA KAHPELEREKALAN DÜNYAYDI *** YAŞAMAKTAN BEZMEK OLMAZ AZİZİM OLMAZ OLMAZ KEŞKE DÜNYA HAİNLERİ ATSAYDI AĞLAMAKTAN HIÇKIRMKATAN YORULDUM KALBİM BİR AN İSTEYERK ÇATSAYDI ÇARELİRİ ARAMAKTAN YORULDUM KALBİM BİR AN İSTEYERK ÇATSAYDI *** ÇARELİRİ ARAMAKTAN YORULDUM EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE KALAN DÜNYAYDI YAŞAMAKTAN BEZMEK OLMAZ AZİZİM EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE KALAN DÜNYAYDI YAŞAMAKTAN BEZMEK OLMAZ AZİZİM EZELDEN BU DÜNYA YALAN DÜNYAYDI BAHA SATAN UCUZ ALAN DÜNYAYDI DÜNYA ZALİMLERE KALAN DÜNYAYDI YAŞAMAKTAN.........