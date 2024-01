Uğur Karakuş

Can deyip bağrıma bastığım zalim Yar deyip aşkıyla hergün yandığım Dert deyip uğruna başım koyduğum Neredesin şimdi benim can bebeğim *** Hani sende bir ben vardım Hani bensiz olamazdın *** Bomboş kalan kollarımı Hani gelip saracaktın *** Gül deyip dalından kıramadığım Yıllarca sevipte alamadığım Kıyıpta yüzüne bakamadığım Nerdesin şimdi benim can bebeğim