Uğur Karakuş

Razıyım Gün batımında ararken seni Gördüm yollarda ayak izlerini Anladım faydasız boşa gözyaşların Terkedip gtmişsin zalimce beni *** Razıyım sesine razıyım ellerine Bir görüp sarsaydın beni gönlümce Razıyım kokuna razıyım dokunuşuna Yatağım çok soğuk olmuyor bir başıma *** Nerdeydi verdiğin yeminli sözlerin Kabus oldu inan sensiz gecelerim Günlerdir sessizce dönmeni beklerim Sen bende sevdiğim bende göz bebeğim

Hayırsız Yar Yüreğimde izlerin var Gözlerimde gözlerin var Yanar kalbim sana yanar Anlamazsın vicdansız *** Ben yana yana kül olsam da Ben sana sana kul olsam da Görmezsin bilmezsin Sevmezsin hayırsız yar *** Ben aşık sen naz çiçeği Gel artık gör bu gerçeği Yanar kalbin bir gün yanar Çok ararsın hayırsız

Hani Can deyip bağrıma bastığım zalim Yar deyip aşkıyla hergün yandığım Dert deyip uğruna başım koyduğum Neredesin şimdi benim can bebeğim *** Hani sende bir ben vardım Hani bensiz olamazdın *** Bomboş kalan kollarımı Hani gelip saracaktın *** Gül deyip dalından kıramadığım Yıllarca sevipte alamadığım Kıyıpta yüzüne bakamadığım Nerdesin şimdi benim can bebeğim

Gel Güzelim Güzeller inmiş suya Sensin en güzel rüya Benden başka seversen Soyun sopun kuruya *** Gel güzelim gel hele Bir öpücük ver hele Yıllardır siftahım yok belki şansım düzele *** Güzeller dokur kilim Sensin yar gülüm benim Benden başka seversen Lal osun ağzın dilin *** Güzeller dizim dizim Sensin yar iki gözüm Benden başka seversen Kör ola iki gözün