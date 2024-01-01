Uğur Karataş

Davransana Şarkı Sözleri
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Ağlıyorum, yoksun yanımda sen
Ellerimle tutamadım, gözlerimle göremedim
Kimbilir neredesin
Bugün yine ağlıyorum, yoksun yanımda
Uzaklarda arıyorum, neden göremiyorum
***
Bunca yıl yaşanılan, hayal miydi yoksa
Uyanmak istemiyorum, ilişmeyin bana
Yalnızdım yine gecenin ıslak sokaklarında
Parçalara bölünmüş bir doğmuş, bin ölmüş yüreğim
***
Nasıl dayanır hasretinin ağrısına
Giderken hiç düşünmedin mi yar, geçmiş güzel günleri
Hiç hatırına getirmedin mi
Hani bizi sadece ölüm ayıracaktı
Hani yıldızlarınıza beraber dalacak
***
Ay ışığında yakamozları beraber tutacaktık ya şimdi nerdesin
Duyuyormusun türkülerimi, Okuyormusun şiirlerimi
Bulutları seyrediyormusun hala
Uzak olsun benden demişsin, Unutacağım onu demişsin ha
***
Kendini kandırmaktan başka halt edemezsin
Olan şimdi sadece dizlerine olacak gülüm
Yaptıklarına yanıp dizlerini dövmekten
Hani ağlarsak birlikte ağlayıp, ölürsek birlikte ölecektik ya
***
Şimdi bu sözlerimden birini tutmuyorum
Ağlıyorum ki yoksun yanımda sen
İkinci sözümü ne zaman tutmam onu bilemem
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Dağ yürümez bre oğul
Yürüyecek yine sensin
Durmasana bre oğul
Durulacak yine sensin
***
Zulüm sarmış dört bir yanını
Açlık tutmuş bir kolunu
Bir kolunda kimsesizlik
Davransana bre oğul
***
Of demekle acı bitmez
Bu sömürü bu karanlık
Davransana bre oğul
***
Demiri sen pence pence
Kömürü sen tırnak tırnak
Buğdayı sen başak başak
Harmanladın bre oğul
Davransana bre oğul
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Ey gönül kuşa benzerdin
Kafesler sana dar gelir
Bir yerde durmaz gezerdin
Mapusluk sana zor gelir
***
Ey gönül, acaip huyun
Boğazından geçmez tayın
Acır testindeki suyun
Aklına nazlı yar gelir
***
Göklerin uzağa bakar
Kimden ne beklediğin var?
Yar semtinden gelen rüzgâr
'"Seni unuttu!'"der gelir
***
Bakmazsa senin yüzüne
Çok görme elin kızına
Dışarıda serbest gezene
Mapuslular hor gelir
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Getme turnam getme dağlar dumandır
bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır
dosttan ayrı düştüm canım halım yamandır
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi?
***
Aman turnam aman aman Ali misin sen?
Yoksa hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen?
Ali Sevilmez Mi hey dost deli misin sen?
***
Getme turnam getme dağlar önünde
Hakkın kelamını kesme dilinden
Sevdiceğim kalmış düşman elinde
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi?
***
Şah Hatay'im kurban binlerce yaşa
Daha neler neler gelir sağ olan başa
Bizden selam olsun kavim kardaşa
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi?