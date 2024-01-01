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Davransana Şarkı Sözleri

Uğur Karataş Davransana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Karataş Davransana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Davransana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Karataş

Uğur Karataş

Davransana

  • Ali Sevilmez Mi?

  • Davransana Bre Oğul

  • Ağlıyorum

  • Kapıyı Çalan Kimdir

  • Herkes Gibisin

  • Hapishane Türküsü 2

  • Sevdamıza Prangalar Vurulmaz

  • Duy Da Gel

  • Sen İle Ben

  • Çok Uzaklarda

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