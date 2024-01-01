Uğur Karataş

Ali Sevilmez Mi? Getme turnam getme dağlar dumandır bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır dosttan ayrı düştüm canım halım yamandır Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? *** Aman turnam aman aman Ali misin sen? Yoksa hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen? Ali Sevilmez Mi hey dost deli misin sen? *** Getme turnam getme dağlar önünde Hakkın kelamını kesme dilinden Sevdiceğim kalmış düşman elinde Turnalar o şahı şahı görmediniz mi? *** Şah Hatay'im kurban binlerce yaşa Daha neler neler gelir sağ olan başa Bizden selam olsun kavim kardaşa Turnalar o şahı şahı görmediniz mi?

Davransana Bre Oğul Dağ yürümez bre oğul Yürüyecek yine sensin Durmasana bre oğul Durulacak yine sensin *** Zulüm sarmış dört bir yanını Açlık tutmuş bir kolunu Bir kolunda kimsesizlik Davransana bre oğul *** Of demekle acı bitmez Bu sömürü bu karanlık Davransana bre oğul *** Demiri sen pence pence Kömürü sen tırnak tırnak Buğdayı sen başak başak Harmanladın bre oğul Davransana bre oğul

Ağlıyorum Ağlıyorum, yoksun yanımda sen Ellerimle tutamadım, gözlerimle göremedim Kimbilir neredesin Bugün yine ağlıyorum, yoksun yanımda Uzaklarda arıyorum, neden göremiyorum *** Bunca yıl yaşanılan, hayal miydi yoksa Uyanmak istemiyorum, ilişmeyin bana Yalnızdım yine gecenin ıslak sokaklarında Parçalara bölünmüş bir doğmuş, bin ölmüş yüreğim *** Nasıl dayanır hasretinin ağrısına Giderken hiç düşünmedin mi yar, geçmiş güzel günleri Hiç hatırına getirmedin mi Hani bizi sadece ölüm ayıracaktı Hani yıldızlarınıza beraber dalacak *** Ay ışığında yakamozları beraber tutacaktık ya şimdi nerdesin Duyuyormusun türkülerimi, Okuyormusun şiirlerimi Bulutları seyrediyormusun hala Uzak olsun benden demişsin, Unutacağım onu demişsin ha *** Kendini kandırmaktan başka halt edemezsin Olan şimdi sadece dizlerine olacak gülüm Yaptıklarına yanıp dizlerini dövmekten Hani ağlarsak birlikte ağlayıp, ölürsek birlikte ölecektik ya *** Şimdi bu sözlerimden birini tutmuyorum Ağlıyorum ki yoksun yanımda sen İkinci sözümü ne zaman tutmam onu bilemem