Hapishane Türküsü Şarkı Sözleri
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Uğur Karataş
Hapishane Türküsü
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Ey gönül kuşa benzerdin
Kafesler sana dar gelir
Bir yerde durmaz gezerdin
Mapusluk sana zor gelir
***
Ey gönül, acaip huyun
Boğazından geçmez tayın
Acır testindeki suyun
Aklına nazlı yar gelir
***
Göklerin uzağa bakar
Kimden ne beklediğin var?
Yar semtinden gelen rüzgâr
'"Seni unuttu!'"der gelir
***
Bakmazsa senin yüzüne
Çok görme elin kızına
Dışarıda serbest gezene
Mapuslular hor gelir