Uğur Karataş

Hapishane Türküsü 2 Ey gönül kuşa benzerdin Kafesler sana dar gelir Bir yerde durmaz gezerdin Mapusluk sana zor gelir *** Ey gönül, acaip huyun Boğazından geçmez tayın Acır testindeki suyun Aklına nazlı yar gelir *** Göklerin uzağa bakar Kimden ne beklediğin var? Yar semtinden gelen rüzgâr '"Seni unuttu!'"der gelir *** Bakmazsa senin yüzüne Çok görme elin kızına Dışarıda serbest gezene Mapuslular hor gelir

Davransana Bre Oğul Dağ yürümez bre oğul Yürüyecek yine sensin Durmasana bre oğul Durulacak yine sensin *** Zulüm sarmış dört bir yanını Açlık tutmuş bir kolunu Bir kolunda kimsesizlik Davransana bre oğul *** Of demekle acı bitmez Bu sömürü bu karanlık Davransana bre oğul *** Demiri sen pence pence Kömürü sen tırnak tırnak Buğdayı sen başak başak Harmanladın bre oğul Davransana bre oğul

Ağlıyorum Ağlıyorum, yoksun yanımda sen Ellerimle tutamadım, gözlerimle göremedim Kimbilir neredesin Bugün yine ağlıyorum, yoksun yanımda Uzaklarda arıyorum, neden göremiyorum *** Bunca yıl yaşanılan, hayal miydi yoksa Uyanmak istemiyorum, ilişmeyin bana Yalnızdım yine gecenin ıslak sokaklarında Parçalara bölünmüş bir doğmuş, bin ölmüş yüreğim *** Nasıl dayanır hasretinin ağrısına Giderken hiç düşünmedin mi yar, geçmiş güzel günleri Hiç hatırına getirmedin mi Hani bizi sadece ölüm ayıracaktı Hani yıldızlarınıza beraber dalacak *** Ay ışığında yakamozları beraber tutacaktık ya şimdi nerdesin Duyuyormusun türkülerimi, Okuyormusun şiirlerimi Bulutları seyrediyormusun hala Uzak olsun benden demişsin, Unutacağım onu demişsin ha *** Kendini kandırmaktan başka halt edemezsin Olan şimdi sadece dizlerine olacak gülüm Yaptıklarına yanıp dizlerini dövmekten Hani ağlarsak birlikte ağlayıp, ölürsek birlikte ölecektik ya *** Şimdi bu sözlerimden birini tutmuyorum Ağlıyorum ki yoksun yanımda sen İkinci sözümü ne zaman tutmam onu bilemem