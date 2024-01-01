Uğur Karataş

Ağlıyorum, yoksun yanımda sen Ellerimle tutamadım, gözlerimle göremedim Kim bilir neredesin Bugün yine ağlıyorum, yoksun yanımda Uzaklarda arıyorum, neden göremiyorum *** Bunca yıl yaşanılan, hayal miydi yoksa Uyanmak istemiyorum, ilişmeyin bana Yalnızdım yine gecenin ıslak sokaklarında Parçalara bölünmüş bir doğmuş, bin ölmüş yüreğim *** Nasıl dayanır hasretinin ağrısına Giderken hiç düşünmedin mi yar, geçmiş güzel günleri Hiç hatırına getirmedin mi Hani bizi sadece ölüm ayıracaktı Hani yıldızlarınıza beraber dalacak *** Ay ışığında yakamozları beraber tutacaktık ya şimdi nerdesin Duyuyor musun türkülerimi, Okuyor musun şiirlerimi Bulutları seyrediyor musun hala Uzak olsun benden demişsin, Unutacağım onu demişsin ha *** Kendini kandırmaktan başka halt edemezsin Olan şimdi sadece dizlerine olacak gülüm Yaptıklarına yanıp dizlerini dövmekten Hani ağlarsak birlikte ağlayıp, ölürsek birlikte ölecektik ya *** Şimdi bu sözlerimden birini tutmuyorum Ağlıyorum ki yoksun yanımda sen İkinci sözümü ne zaman tutmam onu bilemem