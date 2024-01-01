İlişmeyin Bana Şarkı Sözleri
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Uğur Karataş
İlişmeyin Bana
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Ağlıyorum, yoksun yanımda sen
Ellerimle tutamadım, gözlerimle göremedim
Kim bilir neredesin
Bugün yine ağlıyorum, yoksun yanımda
Uzaklarda arıyorum, neden göremiyorum
***
Bunca yıl yaşanılan, hayal miydi yoksa
Uyanmak istemiyorum, ilişmeyin bana
Yalnızdım yine gecenin ıslak sokaklarında
Parçalara bölünmüş bir doğmuş, bin ölmüş yüreğim
***
Nasıl dayanır hasretinin ağrısına
Giderken hiç düşünmedin mi yar, geçmiş güzel günleri
Hiç hatırına getirmedin mi
Hani bizi sadece ölüm ayıracaktı
Hani yıldızlarınıza beraber dalacak
***
Ay ışığında yakamozları beraber tutacaktık ya şimdi nerdesin
Duyuyor musun türkülerimi, Okuyor musun şiirlerimi
Bulutları seyrediyor musun hala
Uzak olsun benden demişsin, Unutacağım onu demişsin ha
***
Kendini kandırmaktan başka halt edemezsin
Olan şimdi sadece dizlerine olacak gülüm
Yaptıklarına yanıp dizlerini dövmekten
Hani ağlarsak birlikte ağlayıp, ölürsek birlikte ölecektik ya
***
Şimdi bu sözlerimden birini tutmuyorum
Ağlıyorum ki yoksun yanımda sen
İkinci sözümü ne zaman tutmam onu bilemem