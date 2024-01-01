Sokak Çocuğu Şarkı Sözleri
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Uğur Karataş
Sokak Çocuğu
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Ne kalacak yeri vardır ne üste giyeceği
Kime uzatsa elini itelenmiştir geri
En önemlisi beyler bulamamışlar sevgiyi
Onlar sizin çocuğunuz uzatın elinizi
Kimi kızdır onüçünde ışıklarda cam siler
Kurşun kalem, kokan silgi hayallerini süsler
Hakkıdır canı öğrenmek, okul bahçesi ister
***
Onlar sizin kızınız kör olmayalım beyler
Bankamatik mekanıdır, en sevdiği ay mayıstır
Kimisi kabadayıdır sokak çocuğu
Yastığı ayakkabıdır, gazete kağıt yorganıdır
Döşeği kaldırımlardır sokak çocuğu