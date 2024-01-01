7/24 Dinle
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu Şarkı Sözleri
Uğur Lok Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Lok Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Lok
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu
-
Bülbüller düğün eyler
Bilmem ki ne gün eyler
Ben feleğe neyledim
Bana bildiğin eyler
***
Bülbülüm neva bilmem
Dertliyim deva bilmem
Bana bir sevda geldi
Başımdan savabilmem
***
Bu dağın dudu benden
Geçmez aşk odu benden
Gördü yaram sağalmaz
Tabip el yudu benden
-
-
Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yâri
***
Garip garip ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
***
Bülbülün kanadı beyaz
Gece buzlu gündüz ayaz
Al kalemi, derdini yaz
***
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
-
Kara üzüm habbesi (Le le le canım)
Gönlüm sevmez herkesi (Esmersen güzelsen)
Olursa o kız olsun (Le le le canım)
Esmerler hovardası (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah küsmüşem siye
***
İpin ucu bendedir (Le le le canım)
Bir ucu bedendedir (Esmersen güzelsen)
El bilir alem bilir (Le le le canım)
Benim gönlüm sendedir (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye
***
Kalk gidağ böylesine (Le le le canım)
Garipler mahlesine (Esmersen güzelsen)
Orda bir garip ölmüş (Le le le canım)
Kalkın gidah yasına (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye
-
-
-
Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
***
Kırk yıl geçse gine yarimsen, yarimsen
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
***
Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
***
Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
-
-
-
-
Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan
Ölürüm ey
***
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini
Anlamaz hali perişanın hali perişan olmayan
***
Rızkına kani olan kerduna minnet eylemez
***
Alemin sultanıdır muhtaç-ı sultan olmayan
***
Kim ki haktan korkmaz ondan korkar erbap-ı ukul
Ah her ne isterse yapar haktan harasan olmayan
***
İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur
Çünkü bilmez kadr-ı güftarı suhendan olmayan
Ölürüm hey