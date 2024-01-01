Hangi Bağın Bağ Banısan Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen Aldın aklım ettin beni deli sen amman Aldın aklım ettin beni deli sen amman *** Kırk yıl geçse gine yarimsen, yarimsen İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman *** Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman *** Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitil işler yüreğimde yaram var amman Fitil işler yüreğimde yaram var amman *** Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var İsterem ki bir gün evvel gelesen amman İsterem ki bir gün evvel gelesen amman *** Öldüm bittim eridim kül oldum amman O senin aşkın elinden bayıldım amman Öldüm bittim eridim kül oldum amman Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman

Bülbülün Kanadı Sarı Bülbülün kanadı sarı Ben ağlarım zarı zarı Elimden aldılar yâri *** Garip garip ötme bülbül Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül *** Bülbülün kanadı beyaz Gece buzlu gündüz ayaz Al kalemi, derdini yaz *** Garip garip ötme bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül

Kara Üzüm Habbesi Kara üzüm habbesi (Le le le canım) Gönlüm sevmez herkesi (Esmersen güzelsen) Olursa o kız olsun (Le le le canım) Esmerler hovardası (Esmersen güzelsen) *** Gelme biye küstüm siye Bir öpücük vermedin Vallah küsmüşem siye *** İpin ucu bendedir (Le le le canım) Bir ucu bedendedir (Esmersen güzelsen) El bilir alem bilir (Le le le canım) Benim gönlüm sendedir (Esmersen güzelsen) *** Gelme biye küstüm siye Bir öpücük vermedin Vallah huylandım siye *** Kalk gidağ böylesine (Le le le canım) Garipler mahlesine (Esmersen güzelsen) Orda bir garip ölmüş (Le le le canım) Kalkın gidah yasına (Esmersen güzelsen) *** Gelme biye küstüm siye Bir öpücük vermedin Vallah huylandım siye

Bülbüller Düğün Eyler Bülbüller düğün eyler Bilmem ki ne gün eyler Ben feleğe neyledim Bana bildiğin eyler *** Bülbülüm neva bilmem Dertliyim deva bilmem Bana bir sevda geldi Başımdan savabilmem *** Bu dağın dudu benden Geçmez aşk odu benden Gördü yaram sağalmaz Tabip el yudu benden