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7/24 Dinle Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu Şarkı Sözleri

Uğur Lok Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Uğur Lok Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Uğur Lok

Uğur Lok

Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu

  • Urfa Divanı

  • Ay Havar Değirmenci

  • Bülbülün Kanadı Sarı

  • Kara Üzüm Habbesi

  • Urfanın Etrafı

  • Zeynele Yaptırdım

  • Hangi Bağın Bağ Banısan

  • Can Dere

  • Fincanın Etrafı Yeşil

  • Bülbüller Düğün Eyler

  • Zeynebim

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