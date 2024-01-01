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Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu Şarkı Sözleri
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Uğur Lok
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Güney Doğu Anadolu
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Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman
İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar
Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman
Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfanın etrafı dumalı dağlar aman aman
İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar
Benim zalım derdim cihanı dağlar aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman
Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor yaman
Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman
Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar
Anandan babandan yardan ayrı koyarlar
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Bülbülün kanadı sarı
Ben ağlarım zarı zarı
Elimden aldılar yâri
***
Garip garip ötme bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
***
Bülbülün kanadı beyaz
Gece buzlu gündüz ayaz
Al kalemi, derdini yaz
***
Garip garip ötme bülbül
***
Benim derdim bana yeter
Bir dahi sen katma bülbül
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Kara üzüm habbesi (Le le le canım)
Gönlüm sevmez herkesi (Esmersen güzelsen)
Olursa o kız olsun (Le le le canım)
Esmerler hovardası (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah küsmüşem siye
***
İpin ucu bendedir (Le le le canım)
Bir ucu bedendedir (Esmersen güzelsen)
El bilir alem bilir (Le le le canım)
Benim gönlüm sendedir (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye
***
Kalk gidağ böylesine (Le le le canım)
Garipler mahlesine (Esmersen güzelsen)
Orda bir garip ölmüş (Le le le canım)
Kalkın gidah yasına (Esmersen güzelsen)
***
Gelme biye küstüm siye
Bir öpücük vermedin
Vallah huylandım siye
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Hangi bağın bağbanısan gülüsen, gülüsen
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
Aldın aklım ettin beni deli sen amman
***
Kırk yıl geçse gine yarimsen, yarimsen
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
***
Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
Fitil işler yüreğimde yaram var amman
***
Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
İsterem ki bir gün evvel gelesen amman
***
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
O senin aşkın elinden bayıldım amman
Öldüm bittim eridim kül oldum amman
Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım amman
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Bülbüller düğün eyler
Bilmem ki ne gün eyler
Ben feleğe neyledim
Bana bildiğin eyler
***
Bülbülüm neva bilmem
Dertliyim deva bilmem
Bana bir sevda geldi
Başımdan savabilmem
***
Bu dağın dudu benden
Geçmez aşk odu benden
Gördü yaram sağalmaz
Tabip el yudu benden
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Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan
Ölürüm ey
***
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalini
Anlamaz hali perişanın hali perişan olmayan
***
Rızkına kani olan kerduna minnet eylemez
***
Alemin sultanıdır muhtaç-ı sultan olmayan
***
Kim ki haktan korkmaz ondan korkar erbap-ı ukul
Ah her ne isterse yapar haktan harasan olmayan
***
İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur
Çünkü bilmez kadr-ı güftarı suhendan olmayan
Ölürüm hey