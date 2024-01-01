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7/24 Dinle Gamzeler

Gamzeler Şarkı Sözleri

Ulaş Ay Gamzeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ulaş Ay Gamzeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gamzeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ulaş Ay

Ulaş Ay

Gamzeler

  • Birileri

  • Gamzeler

  • Bende Sıra

  • Bula Bula

  • Değişemem

  • Gözyaşları

  • Affet

  • Deli Gönül

  • Sensiz Olmaz

  • İnanma

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