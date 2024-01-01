Gamzeler Şarkı Sözleri
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Yaşadım dünyayı bir türlü çözemedim yalanı dolanı
Ben asla bilemedim
Beni çok yordular ama hep sabrettim dayanmak zor oldu ama
Ben yine benim
***
Ne tuzaklar kurdular yine de düşmedim ne oyunlar oynadılar
Kendimi ezdirmedim
Sırtımdan vurdular acımı göstermedim yüzüm hep gülerken
Gözyaşımı gizledim
Annem beni böyle büyütmüş ben asla değişemem
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Seni böyle görmek istemezdim yar.
Saçların kar beyazı yüzün solgun.
Seneler doldurmuş gamzelerini.
Ama gözlerine dokunmamış yar.
Yazık sana nasıl kıydılar yar.
Öpülecek ellerini kimler yordu.
Acılar çürütmüş hayallerini.
Ama gözlerine dokunmamış yar.
Seneler doldurmuş gamzelerini.
Ama gözlerine dokunmamış yar.
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Hatırlar mısın bir zamanlar senin için ne kadar çok ağladığımı
Yıllarca söylediğin yalanlara nasıl aldandığımı
Şimdi akıllandım gözüm açıldı ben eski ben değilim kalbim taşındı
Bir ömrü senle geçirme hayalimde mazide kaldı
Şimdi sıra bende sıra bende boş verme zamanı
Senle geçen o günleri şimdi unutma zamanı
Bende sıra bende sıra bende hür olma zamanı
Üzülmeden düşünmeden şimdi yaşama zamanı
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Aylar oldu ayrılalı ama hala aklımdasın
Alışmak zor yokluğuna ekmeğimle suyumdasın
Aramızda millerce mesafeler olsa da
Acımasız insanlar engel olsa da kavuşmamıza
Kalbimin en derin yerinden koparıp sevgimi
Gönderirim sana martıların kanadında
Ama sen ağlama bebeğim ağlama yeter
Artık sil gözyaşlarını
Bir kez olsa görsem seni sarılsam hiç bırakmasam
Neden oldu bilmiyorum seni çok özlüyorum
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Yaptığım hataların farkındayım,
Ne olur bir şans daha tanı bana
Bebeğim seni çok üzdüm biliyorum
Ne olur affet beni bu son defa...
***
Senden sonra hiç kimseye
Dokunamadım senin gibi
Başka bir sen hiç olmadı
Yapamadım başkasıyla,
Hiç birşey aynı olmadı senden sonra...
***
Affet ne olur bebeğim beni affet,
Hadi gel kollarıma bitsin bu hasret
Acıya zaman yok ölümlü dünya
Affet ne olur seviyorsan affet...
***
Dün gece ayrılık mektubunu okudum
Sanki ilk defa okur gibi ağladım.
Sımsıcak damlalar akerken gözlerimden
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Az mı çektim yar elinden ne hale düştüm aşk yüzünden
Ayrılıklar hep beni buldu pes etti gönlüm çok yoruldu
Şimdi kimse orda kalsın bana dokunmasın
Kudretim yok yeni bir aşka
***
Desem de inanma
Birileri gelir birileri gider böyledir dünya
Çaresiz gönül aşka yem olur her defasında
Bir zamanlar ben de toydum her gülen yüze mest olurdum
Gökte yıldızlar peşimde kızlar her gönülde yer bulurdum