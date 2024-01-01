Değişemem Yaşadım dünyayı bir türlü çözemedim yalanı dolanı Ben asla bilemedim Beni çok yordular ama hep sabrettim dayanmak zor oldu ama Ben yine benim *** Ne tuzaklar kurdular yine de düşmedim ne oyunlar oynadılar Kendimi ezdirmedim Sırtımdan vurdular acımı göstermedim yüzüm hep gülerken Gözyaşımı gizledim Annem beni böyle büyütmüş ben asla değişemem

Gamzeler Seni böyle görmek istemezdim yar. Saçların kar beyazı yüzün solgun. Seneler doldurmuş gamzelerini. Ama gözlerine dokunmamış yar. Yazık sana nasıl kıydılar yar. Öpülecek ellerini kimler yordu. Acılar çürütmüş hayallerini. Ama gözlerine dokunmamış yar. Seneler doldurmuş gamzelerini. Ama gözlerine dokunmamış yar.

Bende Sıra Hatırlar mısın bir zamanlar senin için ne kadar çok ağladığımı Yıllarca söylediğin yalanlara nasıl aldandığımı Şimdi akıllandım gözüm açıldı ben eski ben değilim kalbim taşındı Bir ömrü senle geçirme hayalimde mazide kaldı Şimdi sıra bende sıra bende boş verme zamanı Senle geçen o günleri şimdi unutma zamanı Bende sıra bende sıra bende hür olma zamanı Üzülmeden düşünmeden şimdi yaşama zamanı

Gözyaşları Aylar oldu ayrılalı ama hala aklımdasın Alışmak zor yokluğuna ekmeğimle suyumdasın Aramızda millerce mesafeler olsa da Acımasız insanlar engel olsa da kavuşmamıza Kalbimin en derin yerinden koparıp sevgimi Gönderirim sana martıların kanadında Ama sen ağlama bebeğim ağlama yeter Artık sil gözyaşlarını Bir kez olsa görsem seni sarılsam hiç bırakmasam Neden oldu bilmiyorum seni çok özlüyorum

Affet Yaptığım hataların farkındayım, Ne olur bir şans daha tanı bana Bebeğim seni çok üzdüm biliyorum Ne olur affet beni bu son defa... *** Senden sonra hiç kimseye Dokunamadım senin gibi Başka bir sen hiç olmadı Yapamadım başkasıyla, Hiç birşey aynı olmadı senden sonra... *** Affet ne olur bebeğim beni affet, Hadi gel kollarıma bitsin bu hasret Acıya zaman yok ölümlü dünya Affet ne olur seviyorsan affet... *** Dün gece ayrılık mektubunu okudum Sanki ilk defa okur gibi ağladım. Sımsıcak damlalar akerken gözlerimden