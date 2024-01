Az mı çektim yar elinden ne hale düştüm aşk yüzünden Ayrılıklar hep beni buldu pes etti gönlüm çok yoruldu Şimdi kimse orda kalsın bana dokunmasın Kudretim yok yeni bir aşka *** Desem de inanma Birileri gelir birileri gider böyledir dünya Çaresiz gönül aşka yem olur her defasında Bir zamanlar ben de toydum her gülen yüze mest olurdum Gökte yıldızlar peşimde kızlar her gönülde yer bulurdum