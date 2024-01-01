Ülker Karaman

Küçüksu da Gördüm Seni Küçüksu'da gördüm seni Gözlerinden bildim seni İnkar etmem sevdim seni Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden *** İnce beli sarmayınca Gonca gülü dermeyince Ya sen ya ben ölmeyince Ne kadar cefa edersen Gönül ayrılmıyor senden

Boşver Üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum *** İnan, inan ki seni seviyorum İnan, inan ki seni seviyorum Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme *** Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim *** İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...

A Benim Selvi Boylum A benim selvi boylum Gül yüzlüm güneş gözlüm İsterim ki benim ol Senle geçsin bu ömrüm *** Dünyâ durmadan döner Her gün ömürden gider Şu kısacık hayâtta Olmasın elem keder *** Dudakların tebessüm Kalbin sevgiyle dolsun Sendeki tüm duygular Yalnızca benim olsun

Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim Bülbülüm, bağ gezerim Âşığım, dağ gezerim *** Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim Yüz yerde yüz yaram var El sanır sağ gezerim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok Karanfilsin, barın yok Sen güzelsin, yârin yok *** Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok Ben seni çok severim Cahilsin, haberin yok *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye geldim "Uy uy", demeye geldim Yâri görmeye geldim Yavrum, yaren nerende? Merhem olmaya geldim *** "Uy uy", demeye gel...

Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla Mendilim′ işle yolla Mendilim' işle yolla İşle, gümüşle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** İçine beş elma koy İçine beş elma koy Birini dişle yolla *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare *** Mendilim iri dallı Mendilim iri dallı Ucunda lira bağlı Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz, ne çare *** Her kime gönül versem Her kime gönül versem Yâr başım sana bağlı *** Diyar yâr Hâldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm, ne çare

Gökmen Uru Kar Mi Yagmis Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına Kurban Olam Toprağına Taşına Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni *** Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır, Bugün Posta Günü Canım Sıkılır Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur, Benim Yüreğime Hançer Sokulur *** Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür

Koro Aynam Düştü Belimden Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Aynam düştü belimden Garıştı gazellere Tabiatım kurusun Urgunum güzellere Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Fesim düştü başımdan Toza battı püskülü Benim sevdiğim güzel Memleketin has gülü Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna *** Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna Yağlıh düştü elimden Çamur oldu köşesi Anan seni vermiyir ateşlere düşesi Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna

Koro Cayda Cira ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AYDA YILLAR YANIYOR YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM ENGELLER UYANIYOR *** KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY) AZ DERDİM ARTIRANLAR BAŞIMA AKIL KOYUN SEVDADAN KURTULANLAR

Mine Ozdemir Meteristen İneydim Meteris'ten ineydim Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim) Eğer güllüm ağlarsa Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim) *** Anam gözlerin olam Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam) *** Oy milli saramadım Ben muradalamadım (muradalamadım) Cemi kuş yuva yaptı Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)

Orhan Hakalmaz Pınarın Başından Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir *** Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer *** Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş *** Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer Benim Emo'm şimdi kiminle gezer Oy güzel güzel salınır gezer

Zara Oy Akşamlar Oy akşamlar Yinem oldu akşamlar Evli evine gider bağlar gazeli Garip nerde akşamlar avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin *** Sevdi aldattı beni Güldü ağlattı beni Gittim kölesi olam bağlar gazeli Bir pula sattı beni avşar güzeli *** Al beni beni sar beni beni Yar değil misin Beni bu sevdaya salan sen değil misin

Zara Sinemde Bir Tutuşmuş Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı *** Ah Nolaydı, yar olaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı *** Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı *** Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı Nolaydı, yar nolaydı Yar bade dolduraydı *** Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı Şu garip gönlüm için Kanun icat olaydı