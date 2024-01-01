Ulvi Cemal Erkin

Çamdan Sakız Akıyor Çamdan sakız akıyor Çamdan sakız akıyor Kız nişanlın bakıyor Oy zalım nenni nenni *** Koynundaki memeler Koynundaki memeler Turunç olmuş kokuyor Oy zalım nenni nenni *** O yana da dönder sar beni Bu yana da dönder sar beni Sağ yanımda yaram var Sol yana dönder beni *** Dama bulgur sererler Dama bulgur sererler Çıkma boyun görürler Oy zalım nenni nenni *** Saçın ibrişim teli Saçın ibrişim teli Hançere bağ örerler Oy zalım nenni nenni *** O yana da dönder sar beni Bu yana da dönder sar beni Sağ yanımda yaram var Sol yana dönder beni *** Armut dalda beş imiş Tan yerleri ışımış Annesi yorgan vermemiş oy Kar memeler üşümüş *** Ah çinçini, çinçini Öpem ağzın içini Öperken ısırmışım Bağışlayın suçumu *** Ah çinçini, çinçini Öpem ağzın içini Öperken ısırmışım Bağışlayın suçumu *** O yana da dönder sar beni Bu yana da dönder sar beni Sağ yanımda yaram var Sol yana dönder beni

Boşver Üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum *** İnan, inan ki seni seviyorum İnan, inan ki seni seviyorum Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme *** Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim *** İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim Akan gözyaşların durmak bilmezse Şu yalan dünyada yüzün gülmezse *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme *** Seni sevdim diyenler çekip giderse Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum... Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor, Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka, Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak, Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum, Aşık oldum...