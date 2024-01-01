Aşka Zaman Yok Şarkı Sözleri
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Ulvi Cemal Erkin
Aşka Zaman Yok
-
Çamdan sakız akıyor
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
Oy zalım nenni nenni
***
Koynundaki memeler
Koynundaki memeler
Turunç olmuş kokuyor
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Dama bulgur sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görürler
Oy zalım nenni nenni
***
Saçın ibrişim teli
Saçın ibrişim teli
Hançere bağ örerler
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Armut dalda beş imiş
Tan yerleri ışımış
Annesi yorgan vermemiş oy
Kar memeler üşümüş
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
-
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum
Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum
Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum
***
İnan, inan ki seni seviyorum
İnan, inan ki seni seviyorum
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
***
Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim
Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim
Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim
***
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum... Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum...
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A benim selvi boylum
Gül yüzlüm güneş gözlüm
İsterim ki benim ol
Senle geçsin bu ömrüm
***
Dünyâ durmadan döner
Her gün ömürden gider
Şu kısacık hayâtta
Olmasın elem keder
***
Dudakların tebessüm
Kalbin sevgiyle dolsun
Sendeki tüm duygular
Yalnızca benim olsun
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