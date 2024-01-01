Umay Umay Şarkı Sözleri
Umay Umay Umay Umay şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umay Umay Umay Umay şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Umay Umay sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Anla artık beni
Gel durma orada
Hazırım ben sana
Hiç gurur yapma
***
Sakın benden önce
Perhizi bozma
Sen bir fitil ol da
Ben de bir bomba
***
Şimdi artık bir tek sen varsın aklımda
Ben ben değildim ki sen yokken yanımda
***
Bir kere yetmez iki kere sev beni
Üç köşe yetmez karelere böl beni
Bir kere yetmez iki kere sev beni
***
Bir kere yetmez iki kere sev beni
Üç köşe yetmez karelere böl beni
Bir kere yetmez iki kere sev beni
***
Kalmadı sabrım
Acıktım sana çok
Bitsin sessizlik
Buna hiç gerek yok
***
Al senin olsun
Al ne var ne yoksa
Ben bir yaprak olsam
Sen bir fırtına
***
Şimdi artık bir tek sen varsın aklımda
Ben ben değildim ki sen yokken yanımda
***
Bir kere yetmez iki kere sev beni
Üç köşe yetmez karelere böl beni
Bir kere yetmez iki kere sev beni
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Kaç zamandır gelmiyorsun
Beni mutlu etmiyorsun
Anılara sığmaz oldum
Hadi canım gel artık
***
Yıldızlara şarkı söyler, denizlere şiir yazar oldum
Gecelere sığmaz oldum
Hadi canım gel artık
***
Bozdur yeminleri
Yüzdür gemileri
Boşver oraları
Gel artık
***
Sabahları kalkmaz oldum
Geceleri yatmaz oldum
Buralara sığmaz oldum
Hadi canım gel artık
***
Resimlere baka baka
Ben günleri sayar oldum
Senin için deli oldum
Hadi canım gel artık
***
Bozdur yeminleri
Yüzdür gemileri
Boşver oraları
Gel artık
-
Buram buram ask kokuyorsun
Derin derin ask soluyorsun
Bir yudum bir daha derken
Daha bir güzel oluyorsun
Bir ates dudaklarinda
Alev alev yaniyorsun
Kimsin nesin bilmem ama
Bu gece beni öldürüyorsun
Ahh ahh o deli sevdalar
Bizi yakalar
Aman
Gece asklar hizli baslar
Sabah olunca yavaslar
Ve hersey biter aniden
Belki birini seviyorsun
Belki kalbim bos diyorsun
Kimsin nesin bilmem ama
Bu gece beni öldürüyorsun
Buram buram ask kokuyorsun
Derin derin ask soluyorsun
Bir yudum bir daha derken
Bu gece beni öldürüyorsun
Ahh ahh o deli sevdalar
Bizi yakalar
Aman
Gece asklar hizli baslar
Sabah olunca yavaslar
Ve hersey biter aniden
-
Rüzgar dala fısıldarken
Yalnız bir akşam başlarken
Sana heryerde ihtiyacım var
***
Göğü alevler sararken
Yalnız bir gün daha başlarken
Sana heryerde ihtiyacım var
***
Seninle bir aşk yazmıştık ama
Çabuk uzaklaştık
Dinle dur gitme kal
***
Gitme kal çok yalnızım
Gitme kal sevmiştim ben
Gitme kal ne olursun
Ayrılığa hazır değilim
***
Gitme kal
Gitme kal
Gitme kal ne olursun
Ayrılığa hazır değilim
***
Bir başka aşkı yaşarken
Hatıralardan kaçarken
Sana heryerde ihtiyacım var
***
Göğü alevler sararken
Yalnız bir akşam başlarken
Sana heryerde ihtiyacım var
***
Seninle bir aşk yazmıştık ama
Çabuk uzaklaştık
Dinle dur gitme kal
***
Gitme kal çok yalnızım
Gitme kal sevmiştim ben
Gitme kal ne olursun
Ayrılığa hazır değilim
***
Gitme kal
Gitme kal
Gitme kal ne olursun
Ayrılığa hazır değilim
-
Gözlerimin odağında
Buğulu bir manzara var
Damla damla düşen akşamlarda
***
Kaderim var gözyaşında
Kederim var dudağımda
Aklım hep o mahrem sokaklarda
***
Günahlar başucumda
Dans ederken çılgınca
Güneş batar bir tarafta
***
Akşam oldu penceremde
Bilirim her seferinde
Geçen o bu saatlerde
Günah kadar yalnızım ben yine
***
O mavi akşamlar hep
Göz kırpıyor çırıl çıplak
Bedenim titrer kalbim yanar
***
Bakışların yangınlarda
Şehvetin patlar o anda
Beni yaksınlar o akşamlarda
-
Biz yarası gibiyim o temiz ellerinde
Dil yarası gibiyim o mahzun sözlerinde
Kal deme hiç, bunu benden isteme
Sus bu gece bana aşktan sakın hiç bahsetme
Dur bu gece bana dokunma beni delirtme
Sana boşuna umut vermek istemem
***
Çağıran bir şeyler var hep beni uzak şehirlerde
Bana ait bir şeyler var hep o sert gülüşlerde
***
Sen yine olduğun gibi kal benim için sakın değişme
Giderim bugün ha yarın hareket vakti gelince
Sen yine olduğun gibi kal misafirim bu şehirde
Bir el sallarsın yeter hareket vakti gelince
***
Mum gibiyim senin ışıl-ışıl gözlerinde
Kum gibiyim uçsuz bucaksız o çöllerinde
Kış gibiyim yakan o yaz güneşinde
İz gibiyim kadehteki o ruj izlerinde
Dil gibiyim yanağındaki o beninde
Kal demem hiç bunu benden isteme
***
Çağıran bir şeyler var hep beni uzak şehirlerde
Bana ait bir şeyler var hep o sert gülüşlerde
***
Sen yine olduğun gibi kal benim için sakın değişme
Giderim bugün ha yarın hareket vakti gelince
Sen yine olduğun gibi kal ben misafirim bu şehirde
Bir el sallarsın yeter hareket vakti gelince
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