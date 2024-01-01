Naylon Şarkı Sözleri
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Hınzır kuşku
Hadis komşu
Dikkatli ol
Bu çocuk başka
Bilmiş zaman
Zarar ziyan
Uzak durun
Bu çocuk başka
Talihim yorgun kuşları
şehvetin kırık dişleri
Kaldır hantal geceni
Saldır şimdi çabuk ol
Beni hemen süsle
Iştah uyan tenimde
Dönemez beni ölür sanmıştı
Dönemez buna alışacak
Dönemez bana bir söz vermişti
Dönemez bu söz tutulacak
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Yanıma uzan ve iste
Bedenini çöz ve emri bekle
Tenini eğit benimle
Elini eğit ki aksın tenimde
***
Akıl fikir yok gereksiz
Bu günde ruh çok edepsiz
Biraz çabuk olcanım tez
Azar azar kaybolup gez
***
Yakınım olur acılar ve utançlar
Gecelerim olur bu yabancı bakışlar
Canımı sıkar bu eda ve nazlar
Vazgeçtim aa
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Üvey, zemheri gözler üvey
Yer gök dört duvar sagır ağır ağır
Düşmedim daha
***
Kaldırın düşenleri ağır ağır
Düşmedim daha
***
(Mete ozgencil)
Ayaz vur vuracaksan hiç utanmadan
Ey talih sen de dön döneceksen
***
(Umay Umay)
Gecen günün beni neden tanımadı
Elin kolun beni nasıl saramadı
O bendeki canı henüz yoramadı, ooof of
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Ahh bir başkadır
Gecenin hüzünlü son durağı yalnızlık
Ahh hiç param yok
Sen de yoksun bu gece ama bu insafsızlık
Tek bir gitar var haykıran
Gecenin karanlığında
Gel sussun yeter dayanmak çok zor buna
Şimdi sen yanımda yoksun ya
Tam ihtiyacım olduğu anda gelme
Yarın da gelme
Hiç istemem kalsın batsın bu sevda