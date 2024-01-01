Edepsiz Yanıma uzan ve iste Bedenini çöz ve emri bekle Tenini eğit benimle Elini eğit ki aksın tenimde *** Akıl fikir yok gereksiz Bu günde ruh çok edepsiz Biraz çabuk olcanım tez Azar azar kaybolup gez *** Yakınım olur acılar ve utançlar Gecelerim olur bu yabancı bakışlar Canımı sıkar bu eda ve nazlar Vazgeçtim aa

Dönemez Hınzır kuşku Hadis komşu Dikkatli ol Bu çocuk başka Bilmiş zaman Zarar ziyan Uzak durun Bu çocuk başka Talihim yorgun kuşları şehvetin kırık dişleri Kaldır hantal geceni Saldır şimdi çabuk ol Beni hemen süsle Iştah uyan tenimde Dönemez beni ölür sanmıştı Dönemez buna alışacak Dönemez bana bir söz vermişti Dönemez bu söz tutulacak

Düşmedim Daha Üvey, zemheri gözler üvey Yer gök dört duvar sagır ağır ağır Düşmedim daha *** Kaldırın düşenleri ağır ağır Düşmedim daha *** (Mete ozgencil) Ayaz vur vuracaksan hiç utanmadan Ey talih sen de dön döneceksen *** (Umay Umay) Gecen günün beni neden tanımadı Elin kolun beni nasıl saramadı O bendeki canı henüz yoramadı, ooof of