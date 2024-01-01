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7/24 Dinle Naylon

Naylon Şarkı Sözleri

Umay Umay Naylon şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umay Umay Naylon şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Naylon sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Umay Umay

Umay Umay

Naylon

  • Edepsiz

  • Hiç Param Yok (Dans)

  • Naylon (Slow)

  • Naylon

  • Söz Verilmez ki

  • Ölümü Gördüm

  • Şeker Anne

  • Dönemez

  • Düşmedim Daha

  • Hiç Param Yok

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