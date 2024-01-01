Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
Umay Umay Hatıran Yeter şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Umay Umay Hatıran Yeter şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıran Yeter sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Buram buram ask kokuyorsun
Derin derin ask soluyorsun
Bir yudum bir daha derken
Daha bir güzel oluyorsun
Bir ates dudaklarinda
Alev alev yaniyorsun
Kimsin nesin bilmem ama
Bu gece beni öldürüyorsun
Ahh ahh o deli sevdalar
Bizi yakalar
Aman
Gece asklar hizli baslar
Sabah olunca yavaslar
Ve hersey biter aniden
Belki birini seviyorsun
Belki kalbim bos diyorsun
Kimsin nesin bilmem ama
Bu gece beni öldürüyorsun
Buram buram ask kokuyorsun
Derin derin ask soluyorsun
Bir yudum bir daha derken
Bu gece beni öldürüyorsun
Ahh ahh o deli sevdalar
Bizi yakalar
Aman
Gece asklar hizli baslar
Sabah olunca yavaslar
Ve hersey biter aniden
-
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...