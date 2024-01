Buram buram ask kokuyorsun Derin derin ask soluyorsun Bir yudum bir daha derken Daha bir güzel oluyorsun Bir ates dudaklarinda Alev alev yaniyorsun Kimsin nesin bilmem ama Bu gece beni öldürüyorsun Ahh ahh o deli sevdalar Bizi yakalar Aman Gece asklar hizli baslar Sabah olunca yavaslar Ve hersey biter aniden Belki birini seviyorsun Belki kalbim bos diyorsun Kimsin nesin bilmem ama Bu gece beni öldürüyorsun Buram buram ask kokuyorsun Derin derin ask soluyorsun Bir yudum bir daha derken Bu gece beni öldürüyorsun Ahh ahh o deli sevdalar Bizi yakalar Aman Gece asklar hizli baslar Sabah olunca yavaslar Ve hersey biter aniden