Gitme Kal Rüzgar dala fısıldarken Yalnız bir akşam başlarken Sana heryerde ihtiyacım var *** Göğü alevler sararken Yalnız bir gün daha başlarken Sana heryerde ihtiyacım var *** Seninle bir aşk yazmıştık ama Çabuk uzaklaştık Dinle dur gitme kal *** Gitme kal çok yalnızım Gitme kal sevmiştim ben Gitme kal ne olursun Ayrılığa hazır değilim *** Gitme kal Gitme kal Gitme kal ne olursun Ayrılığa hazır değilim *** Bir başka aşkı yaşarken Hatıralardan kaçarken Sana heryerde ihtiyacım var *** Göğü alevler sararken Yalnız bir akşam başlarken Sana heryerde ihtiyacım var *** Seninle bir aşk yazmıştık ama Çabuk uzaklaştık Dinle dur gitme kal *** Gitme kal çok yalnızım Gitme kal sevmiştim ben Gitme kal ne olursun Ayrılığa hazır değilim *** Gitme kal Gitme kal Gitme kal ne olursun Ayrılığa hazır değilim

Bozdur Yeminleri Kaç zamandır gelmiyorsun Beni mutlu etmiyorsun Anılara sığmaz oldum Hadi canım gel artık *** Yıldızlara şarkı söyler, denizlere şiir yazar oldum Gecelere sığmaz oldum Hadi canım gel artık *** Bozdur yeminleri Yüzdür gemileri Boşver oraları Gel artık *** Sabahları kalkmaz oldum Geceleri yatmaz oldum Buralara sığmaz oldum Hadi canım gel artık *** Resimlere baka baka Ben günleri sayar oldum Senin için deli oldum Hadi canım gel artık *** Bozdur yeminleri Yüzdür gemileri Boşver oraları Gel artık

Böl Beni Anla artık beni Gel durma orada Hazırım ben sana Hiç gurur yapma *** Sakın benden önce Perhizi bozma Sen bir fitil ol da Ben de bir bomba *** Şimdi artık bir tek sen varsın aklımda Ben ben değildim ki sen yokken yanımda *** Bir kere yetmez iki kere sev beni Üç köşe yetmez karelere böl beni Bir kere yetmez iki kere sev beni *** Bir kere yetmez iki kere sev beni Üç köşe yetmez karelere böl beni Bir kere yetmez iki kere sev beni *** Kalmadı sabrım Acıktım sana çok Bitsin sessizlik Buna hiç gerek yok *** Al senin olsun Al ne var ne yoksa Ben bir yaprak olsam Sen bir fırtına *** Şimdi artık bir tek sen varsın aklımda Ben ben değildim ki sen yokken yanımda *** Bir kere yetmez iki kere sev beni Üç köşe yetmez karelere böl beni Bir kere yetmez iki kere sev beni

Gece Aşklar Buram buram ask kokuyorsun Derin derin ask soluyorsun Bir yudum bir daha derken Daha bir güzel oluyorsun Bir ates dudaklarinda Alev alev yaniyorsun Kimsin nesin bilmem ama Bu gece beni öldürüyorsun Ahh ahh o deli sevdalar Bizi yakalar Aman Gece asklar hizli baslar Sabah olunca yavaslar Ve hersey biter aniden Belki birini seviyorsun Belki kalbim bos diyorsun Kimsin nesin bilmem ama Bu gece beni öldürüyorsun Buram buram ask kokuyorsun Derin derin ask soluyorsun Bir yudum bir daha derken Bu gece beni öldürüyorsun Ahh ahh o deli sevdalar Bizi yakalar Aman Gece asklar hizli baslar Sabah olunca yavaslar Ve hersey biter aniden

Günah Kadar Gözlerimin odağında Buğulu bir manzara var Damla damla düşen akşamlarda *** Kaderim var gözyaşında Kederim var dudağımda Aklım hep o mahrem sokaklarda *** Günahlar başucumda Dans ederken çılgınca Güneş batar bir tarafta *** Akşam oldu penceremde Bilirim her seferinde Geçen o bu saatlerde Günah kadar yalnızım ben yine *** O mavi akşamlar hep Göz kırpıyor çırıl çıplak Bedenim titrer kalbim yanar *** Bakışların yangınlarda Şehvetin patlar o anda Beni yaksınlar o akşamlarda